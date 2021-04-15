فيديو.. يقفز بسيارته فوق جسر متحرك لحظة فتحه

في مشهد تم التقاطه بواسطة كاميرات مراقبة، اخترق سائق بسيارته حاجزا أمنيا وقفز بها فوق جسر متحرك في ولاية فلوريدا الأميركية.

وقال موقع "ويش" المحلي التابع لقناة "إن بي سي" الأميركية إن الواقعة حدثت يوم الاثنين الماضي فوق جسر بشاطئ دايتونا.

ورصدت كاميرات المراقبة السائق وهو يقود بسرعة ويحطم الحاجز الذي يمنع السيارات من العبور أثناء فتح الجسر المتحرك.

وكانت عملية فتح الجسر، للسماح بمرور القوارب، قد بدأت قبل ثوان قليلة، ولحسن حظ السائق كانت الفجوة صغيرة، حيث قفز بنجاح رغم خطورة العملية، التي أقدم عليها.

وبدا أن بعض الأضرار لحقت بالزجاج الأمامي للسيارة بفعل ارتطامها القوي بالأرض بعد القفزة، لكن من غير المعروف ما إذا كان السائق قد أصيب أم لا.

وقالت الشرطة: "نعتقد أنه تم تحديد هوية السائق".

وشهد الجسر المتحرك العديد من الأعمال المثيرة، ففي الشهر الماضي نفذت دراجة نارية نفس القفزة، وجرى إيقاف صاحبها.