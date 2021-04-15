الرئاسة البولندية تمنح السفير حسام القاويش وسام الاستحقاق برتبة قائد

جدة - نرمين السيد - منح الرئيس البولندى "إندجيه دودا"، السفير حسام القاويش وسام الاستحقاق برتبة "قائد" تقديراً للجهود الدؤوبة التى بذلها خلال فترة عمله سفيراً لمصر فى وارسو، والتى أحرزت تقدماً مهماً فى إطار تعزيز ودعم العلاقات الثنائية فى كافة المجالات ذات الاهتمام المُشترك.





وأقام السفير البولندى بالقاهرة حفل استقبال بمقر السفارة لتقديم الوسام للسفير المصرى، حيث جدد اعتزاز الجانب البولندى بما قام به القاويش من جهود إيجابية أثمرت عن تعزيز العلاقات فى مجالات عديدة حققت المصالح الوطنية للبلديّن.

من جانبه، أعرب السفير حسام القاويش عن بالغ الامتنان والشكر للرئاسة البولندية على ذلك التقدير الهام للإنجازات التى تحققت بدعم من القيادة السياسية فى مصر فى ظل التقارب الكبير فى وجهات النظر بين مصر وبولندا حول مختلف القضايا التى تحقق مصالح الشعبيّن والبلديّن الصديقيّن.