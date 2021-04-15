أبو الغيط يدين الاعتداء الإرهابى على مطار أربيل الدولى

جدة - نرمين السيد - أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاعتداء الذى استهدف مطار أربيل الدولى بإقليم كردستان العراق، مساء أمس، واعتبره استمرارا للأعمال التخريبية، التى تستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الأمن والاستقرار فى ربوع العراق.





وأكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية، أن استقرار إقليم كردستان هو جزء من استقرار العراق، داعيا للتصدى لجميع المحاولات التى تستهدف النيل من وحدة وسيادة العراق. وأضاف المصدر، أن الجامعة العربية تدعم كافة الجهود التى تقوم بها الحكومة العراقية فى سبيل التصدى للارهاب والسلاح المنفلت، وفرض القانون، حفاظا على سيادة العراق وأمنه واستقراره.

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