استعلام نتائج السادس ابتدائي تمهيدي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم epedu.gov.iq

نتائج السادس ابتدائي تمهيدي 2021، بدأ الكثير من الطلاب بالعراق بالبحث عن طريقة التعرف على نتائج السادس ابتدائي تمهيدي 2021، وكان ذلك بعدما انتهى الطلاب من اداء الامتحانات الخاصة بهم منذ أيام قليلة، والآن حالة من الترقب والانتظار تشغل طلاب واولياء امور طلاب السادس الابتدائي بالعراق، بسبب أن الطلاب قد قاموا بتأدية الامتحانات في ظروف استثنائية صعبة من أزمة فيروس كورونا والوقت المحدد لأداء الامتحان.

نتائج السادس ابتدائي تمهيدي 2021

تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بالسيطرة على القلق بين الطلاب واولياء الامور قد أتاحت عن رابط الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي تمهيدي 2021، وقد اعلنت أنه خلال الايام القادمة سيتم فتح الموقع للاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني، وقد جاء هذا الإجراء خوفًا على الطلاب وأولياء الأمور من تفشي فيروس كورونا بينهم، ومؤخرًا قد اعلنت وزارة التربية والتعليم عن بعض النتائج في بعض المحافظات، مشيرةً أن باقي النتائج في المحافظات سيتم طرحها في الموقع في وقت قريب، ويمكن من خلال الموقع الالكتروني المطروح للتعرف على النتائج أن يقوم الطالب بالتعرف على الدرجات الخاصة به في كل مادة علمية على حدى، بالاضافة إلى المجموع الكلي لهُ.

استعلام نتائج السادس ابتدائي تمهيدي 2021

يمكن من خلال بعض الخطوات البسيطة القيام بالاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي تمهيدي 2021 عبر الموقع المخصص للنتائج وهو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وتلك الخطوات كالاتي: