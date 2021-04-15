خدمات نظام أبشر ورابط الدخول على الخدمات

يعد نظام أبشر الإلكتروني من أهم الأنظمة التي تدير كافة الخدمات التي يحتاج إليها المواطن السعودي، حيث شهدت الفترة الأخيرة تزايد في عمليات البحث حول نظام أبشر، ونذكر من خلال هذا المقال نبذة عن نظام أبشر وما يقدمه من خدمات متنوعة وأهداف النظام، علماً بأن نظام أبشر أصبح مطوراً على أعلى مستوى خاصة بعد التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي شهدته الدول في الفترة الأخيرة.

تعريف نظام أبشر

هو نظام إلكتروني جديد قدمته وزارة الداخلية السعودية لمساعدة المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ،في إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الرجوع إلى الإدارات الحكومية، وهذا النظام يقوم بالربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونياً، حيث يخدم هذا النظام أكثر من ٢٠ مليون مستخدم، ويقوم بتقديم أكثر من ٣٠٠ خدمة إلكترونية، ويقدم هذه الخدمات مجاناً على مدار ٢٤ ساعة.

السرعة في الأداء وتحسين الخدمة تقليل أعداد المراجعين في ظل انتشار فيروس كورونا الربط بين جميع القطاعات الحكومية التقليل من حالات التزوير والتزييف توفير المجهود والوقت للمواطن السعودي والمقيمين في المملكة العربية السعودية

خدمة فرجت

أهداف نظام أبشرالخدمات التي يقدمها نظام أبشر:

تعد خدمة فرجت من أهم الخدمات التي يتم البحث عليها من قبل المواطنين والمقيمين في السعودية، وهي خدمة قدمتها الحكومة السعودية منذ ٢٩ مايو ٢٠١٩، وهي خدمة تتيح عبر نظام أبشر للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية للمساهمة في الإفراج عن المسجونين بالقضايا المالية فقط دون الجنائية، وهي تحويل مبلغ مالي من المواطن السعودي إلى الجهة المعنية إلكترونياً، قد استفاد من هذه الخدمة في عامها الأول أكثر من ٣٢٨١ من المحكومين، وفي العام الثاني قدمت نسخة جديدة تتيح ترتيب المحكومين الأكثر حاجة.

خدمات أخرى

قدمت وزارة الداخلية السعودية عدد من الخدمات للمواطن السعودي عن طريق نظام أبشر منها خدمه تسجيل الذوق العام إلكترونياً، خدمة مبايعة المركبة، خدمة المركبات المحجوزة، خدمة الاستعلام عن مخالفات المركبات الأجنبية، خدمة المستثمر الأجنبي، خدمة التأشيرات لأصحاب الإقامة المميزة، خدمة تسجيل المواليد، خدمة إصدار سجل أسرة جديد للأمهات، وخدمة إصدار سجل أسرة جديد في حالة الزواج، وقد بلغ مجموع الخدمات التي يقدمها نظام أبشر ١٨٠ خدمة في عام ٢٠١٩.

نظام أبشر الخدمة الذاتية

تتيح خدمه أبشر الذاتية للمواطن السعودي والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن طريق أجهزة أبشر المتواجدة بالقرب من المواطن السعودي وتساعد في تفعيل الحساب، وإنشاء كلمة المرور، تحديث رقم الجوال، ويمكن أيضاً الاستعلام عن أقرب جهاز أبشر قريب منك.

ديوان الوزارة مصلحة الجوازات السعودية المرور قطاع الأحوال المدنية السعودية

القطاعات التي يربطها نظام أبشر