رئيس البرلمان العربى يعرب عن قلقه إزاء قرار إيران حول تخصيب اليورانيوم

ودعا رئيس البرلمان العربى الدول المعنية إلى ضرورة أن تراعى المفاوضات الجارية مع إيران، التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن إجراءات واضحة ومحددة وطويلة الأمد، تمنعها من الحصول على السلاح النووى أو تطوير القدرات اللازمة لذلك، ومنها برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية، الذى لا يقل خطورة فى تهديده لأمن المنطقة.
وشدَّد رئيس البرلمان العربى على ضرورة ألا تقتصر المفاوضات الجارية على معالجة الجوانب النووية المتعلقة بالبرنامج الإيرانى فقط، وإنما يجب أن تشمل التوصل إلى ترتيبات تضع حداً للتدخلات الإيرانية المستمرة فى الشئون الداخلية للدول العربية، وتعالج قلق دول المنطقة من السياسات الإقليمية لإيران.
ودعا رئيس البرلمان العربى إلى ضرورة أن يكون هناك صوت عربى فى هذه المفاوضات ينقل بشكل واضح قلق الدول العربية من القدرات النووية لإيران وسلوكها الإقليمى فى المنطقة، ويشارك فى الوقت ذاته فى صياغة الترتيبات التى سيتم التوصل إليها، مُعلناً فى هذا السياق التأييد والدعم الكامل للرسائل التى وجهها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إلى وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، بشأن ضرورة مشاركة دول المجلس فى المفاوضات الجارية مع إيران، مشدداً على أن ذلك حق طبيعى للدول العربية الحريصة على تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.
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