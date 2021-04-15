الآن رابط نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية 2021 والاستعلام برقم الاستمارة

رابط نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021، يترقب بحرص شديد الطلاب موعد الإعلان عن نتيجة القبول للجامعات السودانية، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان، ويشهد محرك البحث “google” عمليات بحث واسعة من قبل الطلاب في السودان الراغبين في معرفة نتيجة قبول الجامعات الخاصة، وهذا يخص طلاب الخريجين من الثانوية العامة وتقدموا بطلبات التحاق للجامعات السودانية، ولأهمية هذا الموضوع نقدم لكم في هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” تفاصيل نتيجة القبول للجامعات السودانية لعام 2021.

رابط نتيجة القبول للجامعات السودانية الخاصة

يبحث الطلاب الذين تخطوا مرحلة الثانوية العامة بنجاح، عن نتيجة القبول للجامعات السودانية الخاصة، ونظراً لارتفاع الدرجات هذا العام 2021، أدى إلى ارتفاع التنسيق بالنسبة للجامعات الحكومية السودانية، مما دفع الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بكليات القمة، كالطب والهندسة والصيدلة، والذين لم تسمح لهم درجاتهم بالالتحاق بالكليات الحكومية، بالبحث عن بديل وهي الجامعات الخاصة والتي تكون بمقابل مادي.

رابط نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية 2021

لكل من يرغب في معرفة رابط نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية، عليه الدخول على رابط admission.gov.sd الالكتروني عن طريق استمارة التقديم.

ضوابط القبول بالجامعات الخاصة

لكي يتمكن الطالب من دخول الجامعات الخاصة، والتي يسعى لها العديد من الطلاب في السودان، لدخول الكليات التي يرغبون فيها، هناك بعض الضوابط والشروط يجب توفرها فيمن يرغب في دخول الجامعات الخاصة، وهذه الضوابط هي كما يلي.

أن لا تقل النسبة المئوية للقبول عن 10% من نظيرها في الجامعات العامة.

يتم اتخاذ كافة الشروط والضوابط والأحكام على المتقدمين للجامعات الخاصة كمثيلها من الجامعات العامة.

الحاصلين على شهادة الحفظة من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، يتم القبول في الجامعات المختلفة بعد سداد 50%.

يتم قبول الطالب بمؤسسات التعليم العالي بناءاً على ترتيب الرغبات الموجودة في استمارة التقديم.

تعمل الإدارة المكلفة بذلك بتصحيح الأخطاء في الترشح للقبول للجامعات في الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة.

تمثل النسبة المئوية والمفاضلة المعلنة وذلك لكل كلية على حده وكل تخصص الحد الأدنى للترشح.

الدخول على رابط دليل القبول الرسمي.

يقوم الطالب بتحديد نوع القبول الذي يرغب في معرفة نتيجته ( قبول عام، خاص، منح التعليم الأهلي).

تسجيل رقم استمارة التقديم للقبول بصورة صحيحة دون أخطاء.

يقوم بالضغط على أيقونة إرسال ستظهر نتيجة القبول في الحال.

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