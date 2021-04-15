فتح باب القبول والتسجيل للخريجين في وزارة الدفاع السعودية 1442

أعلنت وزارة الدفاع السعودية 1442 ، صباح اليوم الخميس، عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الحاملين لشهادات البكالوريوس وتفتح الطريق أيضًا لطلاب الكليات العسكرية والذين يحملون شهادات الثانوية العامة / علوم طبيعية وذلك للعام الدراسي 1442هـ/ 1443هــ للتقدم إلى الخدمة العسكرية الخاصة، وعلى الراغبين في التقديم، الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بـ وزارة الدفاع السعودية 1442 ، وقراءة الشروط وتعليمات التسجيل، مع العلم أنه يجب على المتقدم التسجيل في موقع النفاذ الوطني الموحد لكي يتمكن من عملية التسجيل. القبول والتسجيل للخريجين في وزارة الدفاع السعودية 1442 قامت وزارة الدفاع بفتح باب القبول والتسجيل للخريجين، ووضعت على الموقع الإلكتروني الخاص بها بعض الشروط والمعايير، حتى يعرف المتقدم إذا كان مناسبًا أم لا ومن أبرز تلك الشروط: أولاً: شروط التقديم في وزارة الدفاع بالنسبة للمتقدمين الجامعيين: يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ مع العلم أنه يتم استبعاد من تواجد مع والده خارج المملكة العربية السعودية لظروف الدراسة أو العمل.

يجب أن يمتلك سيرة وسلوك حسن أي أنه لا يقم بفعل منحرف أو جريمة أو أي شيء مخل للأمانة والشرف وغير محكوم عليه من قبل، وألا يكون مطرودًا من إحدى المعاهد أو الكليات أو المراكز العسكرية.

يجب ألا يتجاوز عمره عن 27 عامًا وذلك بالنسبة لجميع التخصصات أما بالنسبة للأطباء تخصص أسنان/ جراحة عامة لا يتجاوز 30 عام.

يجب أن يمتلك الشهادة الجامعية بالتقدير الكلي ( لا يقل التقدير العام عن جيد ).

أن يُحضر ما يثبت أن اجتاز اختبارات القدرات العامة للتخصصات النظرية فقط.

يجب ألا يقل الطول عن 165 سم مع العلم أن يكون هذا الطول ملائمًا مع الوزن.

أصحاب التخصصات الطبية يجب أن ينتهوا من فترة الامتياز قبل التقديم.

كما يجب أن يكون المتقدم غير مصاب بمرض معدي أو أيًا من أمراض الرئة.

يشترط اجتياز الطالب للكشف الطبي والمقابلات الشخصية وغيرها من إجراءات القبول.

لا يتم اعتماد أي نتيجة كشف طبي إلا النتيجة التابعة للجنة المركزية للكليات العسكرية ولا يحق للمتقدم إعادة عمل الكشف الطبي إذا كانت النتيجة غير لائق.

يجب أن يمتلك أصحاب التخصصات الطبية والصحية رخصة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية. ثانيًا: شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع بالنسبة لطلبة الثانوية العامة/ علوم طبيعية: يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ مع العلم أنه يتم استبعاد من تواجد مع والده خارج المملكة العربية السعودية لظروف الدراسة أو العمل.

يجب أن يمتلك سيرة وسلوك حسن أي أنه لا يقم بفعل منحرف أو جريمة أو أي شيء مخل للأمانة والشرف وغير محكوم عليه من قبل، وألا يكون مطرودًا من إحدى المعاهد أو الكليات أو المراكز العسكرية.

يشترط أن يكون المتقدم حاملاً لشهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم تخصص علوم طبيعية فقط وذلك لجميع الكليات مع العلم أن يكون من خريج هذ العام ويستثنى من ذلك خريجين الأعوام السابقة.

بالنسبة للتخصص العلمي يجب ألا تقل النسبة المئوية في شهادة الثانوية عن 80%

يجب أن يكون المتقدم تجاوز اختبارات القدرات العامة والاختبار التحصيلي بدرجة لا تقل عن 60%.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 17-27 عامًا.

يجب أن يتجاوز اختبار الكفايات واختبار الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية والقبول الشامل واختبار القدرات للكليات التي تطلب ذلك.

أن يكون الطول متناسبًا مع الوزن مع العلم أن الحد الأدنى للطول 165 سم والوزن 52 كجم والحد الأقصى 188 سم والوزن 95 كجم.

لا يتم اعتماد أي نتيجة كشف طبي إلا النتيجة التابعة للجنة المركزية للكليات العسكرية ولا يحق للمتقدم إعادة عمل الكشف الطبي إذا كانت النتيجة غير لائق. التقديم في وزارة الدفاع السعودية ومن أجل التقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية ، يمكن اتباع الخطوات التالية: يقوم المتقدم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بـ وزارة الدفاع السعودية. ثم اتباع التعليمات والإرشادات الموضحة بكل سهولة ويسر وإتمام عملية التقديم. الخاتمة تعرفنا في السطور الماضية، على إعلان فتح باب القبول والتسجيل في وزارة الدفاع السعودية 1442 ، وتعرفنا على شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع بالنسبة للخريجين الجامعيين والخريجين من الثانوية العامة، كما استعرضنا خطوات التقديم بكل سهولة ويسر عبر الموقع الرسمي للوزارة السعودية. الوسوم

أعلنت وزارة الدفاع السعودية 1442 ، صباح اليوم الخميس، عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الحاملين لشهادات البكالوريوس وتفتح الطريق أيضًا لطلاب الكليات العسكرية والذين يحملون شهادات الثانوية العامة / علوم طبيعية وذلك للعام الدراسي 1442هـ/ 1443هــ للتقدم إلى الخدمة العسكرية الخاصة، وعلى الراغبين في التقديم، الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بـ وزارة الدفاع السعودية 1442 ، وقراءة الشروط وتعليمات التسجيل، مع العلم أنه يجب على المتقدم التسجيل في موقع النفاذ الوطني الموحد لكي يتمكن من عملية التسجيل. القبول والتسجيل للخريجين في وزارة الدفاع السعودية 1442 قامت وزارة الدفاع بفتح باب القبول والتسجيل للخريجين، ووضعت على الموقع الإلكتروني الخاص بها بعض الشروط والمعايير، حتى يعرف المتقدم إذا كان مناسبًا أم لا ومن أبرز تلك الشروط: أولاً: شروط التقديم في وزارة الدفاع بالنسبة للمتقدمين الجامعيين: يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ مع العلم أنه يتم استبعاد من تواجد مع والده خارج المملكة العربية السعودية لظروف الدراسة أو العمل.

يجب أن يمتلك سيرة وسلوك حسن أي أنه لا يقم بفعل منحرف أو جريمة أو أي شيء مخل للأمانة والشرف وغير محكوم عليه من قبل، وألا يكون مطرودًا من إحدى المعاهد أو الكليات أو المراكز العسكرية.

يجب ألا يتجاوز عمره عن 27 عامًا وذلك بالنسبة لجميع التخصصات أما بالنسبة للأطباء تخصص أسنان/ جراحة عامة لا يتجاوز 30 عام.

يجب أن يمتلك الشهادة الجامعية بالتقدير الكلي ( لا يقل التقدير العام عن جيد ).

أن يُحضر ما يثبت أن اجتاز اختبارات القدرات العامة للتخصصات النظرية فقط.

يجب ألا يقل الطول عن 165 سم مع العلم أن يكون هذا الطول ملائمًا مع الوزن.

أصحاب التخصصات الطبية يجب أن ينتهوا من فترة الامتياز قبل التقديم.

كما يجب أن يكون المتقدم غير مصاب بمرض معدي أو أيًا من أمراض الرئة.

يشترط اجتياز الطالب للكشف الطبي والمقابلات الشخصية وغيرها من إجراءات القبول.

لا يتم اعتماد أي نتيجة كشف طبي إلا النتيجة التابعة للجنة المركزية للكليات العسكرية ولا يحق للمتقدم إعادة عمل الكشف الطبي إذا كانت النتيجة غير لائق.

يجب أن يمتلك أصحاب التخصصات الطبية والصحية رخصة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية. ثانيًا: شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع بالنسبة لطلبة الثانوية العامة/ علوم طبيعية: يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ مع العلم أنه يتم استبعاد من تواجد مع والده خارج المملكة العربية السعودية لظروف الدراسة أو العمل.

يجب أن يمتلك سيرة وسلوك حسن أي أنه لا يقم بفعل منحرف أو جريمة أو أي شيء مخل للأمانة والشرف وغير محكوم عليه من قبل، وألا يكون مطرودًا من إحدى المعاهد أو الكليات أو المراكز العسكرية.

يشترط أن يكون المتقدم حاملاً لشهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم تخصص علوم طبيعية فقط وذلك لجميع الكليات مع العلم أن يكون من خريج هذ العام ويستثنى من ذلك خريجين الأعوام السابقة.

بالنسبة للتخصص العلمي يجب ألا تقل النسبة المئوية في شهادة الثانوية عن 80%

يجب أن يكون المتقدم تجاوز اختبارات القدرات العامة والاختبار التحصيلي بدرجة لا تقل عن 60%.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 17-27 عامًا.

يجب أن يتجاوز اختبار الكفايات واختبار الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية والقبول الشامل واختبار القدرات للكليات التي تطلب ذلك.

أن يكون الطول متناسبًا مع الوزن مع العلم أن الحد الأدنى للطول 165 سم والوزن 52 كجم والحد الأقصى 188 سم والوزن 95 كجم.

لا يتم اعتماد أي نتيجة كشف طبي إلا النتيجة التابعة للجنة المركزية للكليات العسكرية ولا يحق للمتقدم إعادة عمل الكشف الطبي إذا كانت النتيجة غير لائق. التقديم في وزارة الدفاع السعودية ومن أجل التقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية ، يمكن اتباع الخطوات التالية: يقوم المتقدم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بـ وزارة الدفاع السعودية. ثم اتباع التعليمات والإرشادات الموضحة بكل سهولة ويسر وإتمام عملية التقديم. الخاتمة تعرفنا في السطور الماضية، على إعلان فتح باب القبول والتسجيل في وزارة الدفاع السعودية 1442 ، وتعرفنا على شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع بالنسبة للخريجين الجامعيين والخريجين من الثانوية العامة، كما استعرضنا خطوات التقديم بكل سهولة ويسر عبر الموقع الرسمي للوزارة السعودية.

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