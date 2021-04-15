روسيا تستدعى السفير الأمريكى بعد فرض واشنطن عقوبات ضد موسكو

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا فى إفادة صحفية اليوم الخميس، "سنطلعكم على معلومات إضافية عن نتائج هذه المحادثة التى ستكون صعبة على الجانب الأمريكى"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

ولفتت زاخاروفا إن موسكو شددت مرارا على أن "مسار العقوبات لا يلبى مصالح شعوب القوتين النوويتين القويتين اللتين تتحملان المسؤولية التاريخية عن مصير العالم".

وأضافت زاخاروفا أن "مثل هذا السلوك العدوانى سيحظى بلا شك برفض حاسم، والرد على العقوبات سيكون حتميا. يجب على واشنطن أن تدرك أنها ستتحمل المسؤولية عن تدهور العلاقات الثنائية وعن كل تبعات ما يحدث يقع بالكامل على عاتق مسؤولية الولايات المتحدة".

وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو حذرت واشنطن مرارا وتكرارا من عواقب الخطوات العدائية.

وكانت واشنطن قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم عن فرض عقوبات ضد 32 كيانا وشخصية روسية، على خلفية المزاعم حول التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الماضية، وكذلك عقوبات ضد 5 أفراد و 3 شركات فى شبه جزيرة القرم.

كذلك أعلن البيت الأبيض عن طرد 10 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية فى واشنطن.

بالإضافة إلى ذلك، حظرت الولايات المتحدة على شركاتها الشراء المباشر لسندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزى، أو صندوق الثروة الوطنى، أو وزارة المالية الروسية.