واشنطن تفرض عقوبات ضد موسكو.. وتطرد عشرة دبلوماسيين روس

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن العقوبات شملت 16 كيانا و16 فردا روسيا بسبب التدخل فى الانتخابات الأمريكية، مضيفة أن العقوبات ستضمن الحد من أنشطة روسيا الخبيثة مستقبلا.
وتابعت الوزارة بالقول، سنتصرف بحزم ردا على أى إجراء روسى يلحق الضرر بنا أو بحلفائنا، كما هددت موسكو بمزيد من العقوبات حال "زعزعتها الاستقرار العالمى"، حسب قولها.
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