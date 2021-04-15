بايدن يعلن حالة طوارئ في مجال الأمن القومي ”بسبب روسيا” 

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن حالة الطوارئ في مجال الأمن القومي بسبب إجراءات الحكومة الروسية.
وذكر بايدن في رسالة إلى الكونغرس: "لقد أصدرت مرسوم طوارئ وطنيا ردا على "تهديد غير نمطي" وشديد للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة من جراء بعض الإجراءات الضارة التي ارتكبتها الحكومة الروسية".
وتشكل حالة الطوارئ في مجال الأمن القومي الأمريكي أساس فرض العقوبات.
وأعلنت واشنطن في وقت سابق من اليوم عن فرض عقوبات ضد 32 كيانا وشخصية روسية، على خلفية المزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، وكذلك عقوبات ضد 5 أفراد و 3 شركات في شبه جزيرة القرم.
كذلك أعلن البيت الأبيض عن طرد 10 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن.
بالإضافة إلى ذلك، حظرت الولايات المتحدة على شركاتها الشراء المباشر لسندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزي، أو صندوق الثروة الوطني، أو وزارة المالية الروسية.
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