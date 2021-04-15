اشعار نتائج الطلاب 1442 استعلم نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق

نظام نور التعليمي الإلكتروني اعتمدت وزارات التربية والتعليم على عملية التعليم عن بعد كوسيلة آمنة لاتمام الدراسة والتعليم بعدما قررت أغلبية وزارات التربية والتعليم في كافة أنحاء،العالم إغلاق المدارس والفصول بعدما ضربت الجائحة كورونا أعلن الدول وأصبح هناك تخوفات من ازدياد وتفشي إعداد المصابين فقررت الحكومات اتخاذ مجموعة من الإجراءات أهمها حظر التجمعات والاختلاط ومنع التنقل حتى لا يكون ذلك بيئة مناسبة لزيادة إعداد المصابين، وهذا الحال لا يختلف كثيرا عما حدث في المملكة العربية السعودية حيث اتخذت قرارًا بتعليق العمل في المدارس والفصول واعتمدت على مجموعة من المواقع والمنصات التعليمية لدعم العملية التعليمية عن بعد، ومن أهم المواقع التي قامت بتدشينها منصة نور التعليمية.

نظام نور

هى منصة عمدت وزارة التربية والتعليم السعودية لإنشائها لتكون همزة الوصل بينها وبين الطلاب كوسيلة آمنة لاتمام الدراسة والعام الدراسي، ويقدم نظام نور للطلاب والطالبات في مختلف الصفوف المقيدين بمختلف المراحل التعليمية مجموعة من الخدمات الخاصة بالعامية الدراسة، ويمكنه الاستفادة منها والحصول عليها بعد إتمام عملية التسجيل على المنصة من هنا.

خدمات منصة نون التعليمية

تقدم منصة نور باعتبارها المنصة الأكثر شيوعا واستخدامًا بين الطلاب مجموعة من الخدمات التعليمية أهمها ما يأتي:

يمكن من خلالها تسجيل قيد الطلاب الجدد في مراحل تهامي رياض الأطفال، حيث بإمكان أولياء الأمور دون حاجة للذهاب الى المدرسة أو المؤسسات التعليمية يمكنه قيد وتسجيل أبنائه في مرحلة رياض الأطفال والصف الاول الابتدائي.

معرفة مواعيد الاختبارات الخاصة باليوم الأول والنهائية ومواعيد بداية ونهاية الدراسة في التيرم الأول والثاني، ومواعيد الاجازات والعطلات الرسمية، وتقدم خريطة كاملة للعام الدراسي.

معرفة نتائج اختبارات التي يقوم الطلاب إجرائها في مختلف الصفوف التعليمية.