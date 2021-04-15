تطبيق توكلنا والمدة الزمنية للجرعة الأولى لحالة محصن

تزداد عمليات البحث في محركات جوجل حول تطبيق توكلنا بعد الإعلان عن تلقيح كورونا والحصول عليه منخلال التسجيل والحصول على تصريح العمرة من خلاله، حيث يتسائل الكثير من المواطنين عن كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وعن المدة الزمنية لتحصين الجرعة الأولى من تلقيح كورونا، وجاء ردا على هذه التساؤلات من خلال تطبيق توكلنا يحدد المدة الزمنية لحالة محصّن جرعة أولى ،وأعلن تطبيق توكلنا المدة الزمنية التي تظهر فيها الحالة الصحية “محصّن جرعة أولى” و “محصّن متعافٍ” في التطبيق، وذلك لمن تلقوا التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو من أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه وبعد فترة أخذ الجرعة الأولى بالمدة المحددة لابد من تلقي المحصن للجرعة الثانية من لقاح كورونا حتى يتم تحصينه ضد فيروس كورونا واخذ شهادة محصن ويمارس حياته بحرية .

محصن جرعة أولى:

ونذكر من خلال هذا المقال أن تطبيق توكلنا أوضح الحالة الصحية “محصّن جرعة أولى” تظهر باللون الأخضر الغامق، وتكون لمن لم يصب بالفيروس مسبقًا وأكمل 14 يومًا بعد أخذ الجرعة الأولى، وتستمر هذه الحالة مدة 3 أشهر من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو تثبت الإصابة وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة.

محصن متعافٍ:

ونذكر أن في حالة أن الحالة الصحية كانت باللون الأخضر الغامق “محصن متعافٍ”، ويكون هذا اللون محدد للفئة التي تعافت بعد الإصابة بالفيروس (بتحول اللون من البني إلى الأخضر)، وتستمر هذه الحالة مدة 6 أشهر من تاريخ التعافي، ما لم يتم أخذ اللقاح أو تثبت الإصابة، وبعد إتمام 6 أشهر ستعود الحالة الصحية إلى “لم تثبت إصابته” باللون الأخضر الفاتح، وأكد التطبيق أن بيانات التحصين ترسل من وزارة الصحة وتظهر في توكلنا، داعيًا إلى التواصل مع وزارة الصحة في حال لم تتغير الحالة الصحية سواء بعد التعافي من الإصابة، أو التطعيم بالجرعة الأولى أو الجرعتين، ليتم إرسال بيانات التحصين إلى توكلنا.

ومن المعلوم أن تطبيق توكلنا شهد تحديث خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب التطور التكنولوجي الذي يتم الاعتماد عليه بشكل كلي، وتحقيق لرؤية 2030 علماً بأن تطبيق توكلنا أصبح من التطبيقات الأساسية التي يتم استخدامها بشكل يومي.