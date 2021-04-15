دوت الخليج -

شهداء وجرحى في صعدة وخرق هدنة الحديدة

استمرت قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد طفلان وأصيب اثنان آخران وامرأتان بقصف سعودي في صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. شهداء وجرحى في صعدة وخرق هدنة الحديدةاستمرت قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد طفلان وأصيب اثنان آخران وامرأتان بقصف سعودي في صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 123 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و17 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 196 قذيفة و95 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وشملت الخروقات أربع غارات لطيران تجسسي على الفازة وتحليق ثمان طائرات تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجبلية. وأكد المصدر استشهاد طفلين وإصابة اثنين آخرين وامرأتين جراء قصف سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على مديرية الظاهر. وأشار إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية صرواح وأربع غارات على مديرية مدغل بمحافظة مأرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : شهداء وجرحى في صعدة وخرق هدنة الحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.