أخبار اليمن : أمطار تصل لحد السيول.. تحذير عاجل للمواطنين

أمطار تصل لحد السيول.. تحذير عاجل للمواطنينحذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين، من تدفق السيول وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار في عدة محافظات، ومن الأجواء الحارة في المناطق الصحراوية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، استمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة والمصحوبة بالعواصف الرعدية في فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية من لحج وتعز جنوبا حتى صعده شمالاً وعلى المرتفعات الغربية المقابلة لسهل تهامة والتي قد تشمل أجزاء متفرقة من سهل تهامة.

وأشار إلى احتمال أن تمتد الأمطار شرقاً إلى مناطق متفرقة من الهضاب الداخلية على المناطق الغربية لمحافظات شبوة وأبين والجوف ومأرب.

وحسب المركز ستبقى درجات الحرارة أثناء النهار مرتفعة على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف، حيث ستتراوح بين 32 – 38 درجة مئوية.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى توخي الحيطة والحذر من تدفق السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من العواصف الرعدية.

وحذر سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الأجواء الحارة في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية.