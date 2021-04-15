أخبار اليمن : طائرة مُسيرة و11 صاروخاً تدك أرامكو السعودية

طائرة مُسيرة و11 صاروخاً تدك أرامكو السعودية
نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير اليوم عملية هجومية مشتركة بـ11 صاروخاً وطائرة مسيرة في العمق السعودي.
وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أنه تم استهداف شركة أرامكو وأهداف أخرى بسبعة صواريخ نوع سعير وبدر، مؤكداً أن الإصابة كانت دقيقة ونتج عنها اشتعال حرائق كبيرة في الشركة.
وذكر أنه تم استهداف مخازن وقواعد الباتريوت بأربع طائرات مسيرة نوع صماد3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة.
وأشار العميد سريع إلى أن هذا الاستهداف جاء رداً على تصعيد العدوان واستمرار الحصار وجرائمه المتواصلة التي كان آخرها جريمة صعدة.
وقال "نعد النظام السعودي بعمليات أوسع وأكبر إذا استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا".
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