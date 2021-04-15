موعد التسجيل والقبول في الخدمة العسكرية في وزارة الدفاع السعودية

موعد التسجيل والقبول في الخدمة العسكرية في وزارة الدفاع للقوات المسلحة عبر المنصات الإلكترونية للتوظيف من أهمها المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف الإلكتروني للخريجين والحاصلين على شهادة البكالوريوس لطلبة الكليات العسكرية على شهادة الثانوية العامة أو علوم طبيعية للعام الدراسي (1442 – 1443) في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومنذ بداية الإعلان تزداد محركات البحث من قبل الراغبين الخرجين في الالتحاق بالخدمة العسكرية وجاء ذلك في أطار سعى المملكة في توفير فرص عمل للخريجين والقضاء على البطالة في البلاد سوف نقدم لكم كل ما يبحث عنه الخريجين من اهم التفاصيل المتعلقة للالتحاق بالخدمة العسكرية فى وزارة الدفاع السعودي.موعد التسجيل في الخدمة العسكرية 1442
أتاحت وزارة الدفاع مواعيد التقديم على الخدمة العسكرية وللراغبين من الخريجين السعوديين في التقديم للقبول بالكليات العسكرية أمام لجان القبول الجامعية في الوزارة وسوف يكون القبول مفتوح اعتبارا من يوم الأحد الموافق 20/9/1442 الموافق 20 من شهر رمضان 1440 أما بالنسبة لطلبة الكلية العسكرية سوف يكون من يوم الثلاثاء الموافق 20/9/1442 والذي يوافق 20 من شهر شوال كما أوضخت الوزارة بانه يستوجب علي المتقدمين الاطلاع على كافة الشروط والضوابط المعلن عنها و توافرها في المتقدمين للخدمة العسكرية ومراجعة كافة المستندات المطلوبة بشكل كافي.شروط القبول في الخدمة العسكرية بوزارة الدفاع
- يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.
- يشترط على المتقدم أن يتمتع بحسن السير والسلوك وطيب السمعة.
- على المتقدم أن يكون متزوج من السعودية ألا يكون متزوج من أجنبية ومن الأفضل أن يكون متزوجا إلا بعد انتهاء فترة التدريب بنجاح.
- يشترط على المتقدم أن لا يكون حكم عليه بأحكام جنائيا مخلة بالأمانة والشرف.
- يشترط أن لا يكون تم فصله سابقا من أي وظيفة حكومية بسبب يسيء لهذا المتقدم.
- أن يكون من حملت الثانوية العامة أو ما يعادلها وإلا يكون حاصل على مؤهل اقل من ذلك.
- ألا يكون يعمل في الحكومة أو لديه وظيفة أثناء التقديم الحالي.
قد نوهت وزارة الدفاع السعودي على من يرغب فى التقديم سوف يكون إلكترونيا وذلك عبر بوابة القبول للقوات المسلحة.
- أولا قم بالدخول الى موقع وزارة الدفاع لتسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني.
- يجب مراجعة وقراءة كافة الشروط المعلن عنها للقبول قبل البدء فى التقديم والتسجيل.
- يجب توافر كافة المستندات والوثائق المطلوبة قبل تسجيل البيانات بشكل جيد وصحيح.
- قم برفع كافة المستندات المطلوبة في ملف بصيغة pdf.
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موعد التسجيل والقبول في الخدمة العسكرية في وزارة الدفاع للقوات المسلحة عبر المنصات الإلكترونية للتوظيف من أهمها المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف الإلكتروني للخريجين والحاصلين على شهادة البكالوريوس لطلبة الكليات العسكرية على شهادة الثانوية العامة أو علوم طبيعية للعام الدراسي (1442 – 1443) في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومنذ بداية الإعلان تزداد محركات البحث من قبل الراغبين الخرجين في الالتحاق بالخدمة العسكرية وجاء ذلك في أطار سعى المملكة في توفير فرص عمل للخريجين والقضاء على البطالة في البلاد سوف نقدم لكم كل ما يبحث عنه الخريجين من اهم التفاصيل المتعلقة للالتحاق بالخدمة العسكرية فى وزارة الدفاع السعودي.موعد التسجيل في الخدمة العسكرية 1442
أتاحت وزارة الدفاع مواعيد التقديم على الخدمة العسكرية وللراغبين من الخريجين السعوديين في التقديم للقبول بالكليات العسكرية أمام لجان القبول الجامعية في الوزارة وسوف يكون القبول مفتوح اعتبارا من يوم الأحد الموافق 20/9/1442 الموافق 20 من شهر رمضان 1440 أما بالنسبة لطلبة الكلية العسكرية سوف يكون من يوم الثلاثاء الموافق 20/9/1442 والذي يوافق 20 من شهر شوال كما أوضخت الوزارة بانه يستوجب علي المتقدمين الاطلاع على كافة الشروط والضوابط المعلن عنها و توافرها في المتقدمين للخدمة العسكرية ومراجعة كافة المستندات المطلوبة بشكل كافي.شروط القبول في الخدمة العسكرية بوزارة الدفاع
- يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.
- يشترط على المتقدم أن يتمتع بحسن السير والسلوك وطيب السمعة.
- على المتقدم أن يكون متزوج من السعودية ألا يكون متزوج من أجنبية ومن الأفضل أن يكون متزوجا إلا بعد انتهاء فترة التدريب بنجاح.
- يشترط على المتقدم أن لا يكون حكم عليه بأحكام جنائيا مخلة بالأمانة والشرف.
- يشترط أن لا يكون تم فصله سابقا من أي وظيفة حكومية بسبب يسيء لهذا المتقدم.
- أن يكون من حملت الثانوية العامة أو ما يعادلها وإلا يكون حاصل على مؤهل اقل من ذلك.
- ألا يكون يعمل في الحكومة أو لديه وظيفة أثناء التقديم الحالي.
قد نوهت وزارة الدفاع السعودي على من يرغب فى التقديم سوف يكون إلكترونيا وذلك عبر بوابة القبول للقوات المسلحة.
- أولا قم بالدخول الى موقع وزارة الدفاع لتسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني.
- يجب مراجعة وقراءة كافة الشروط المعلن عنها للقبول قبل البدء فى التقديم والتسجيل.
- يجب توافر كافة المستندات والوثائق المطلوبة قبل تسجيل البيانات بشكل جيد وصحيح.
- قم برفع كافة المستندات المطلوبة في ملف بصيغة pdf.
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