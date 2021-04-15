وزارة الدفاع تفتح باب الالتحاق في الخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين

تعلن وزارة الدفاع في المملكة عن فتح باب التقدم للطلبة السعوديين من خريجي الكليات المختلفة ومن خريجي الثانوية العامة للالتحاق بالخدمات العسكرية التي هي شرف لكافة الشباب السعودي، ولكافة الباحثين عن التفاصيل وموعد التقديم سوف نقدمه له من خلال التالي لكلاً من خريجي الجامعات حاملي شهادات البكالريوس وخريجي الثانوية العسكرية.

موعد فتح باب الالتحاق بالخدمة العسكرية

وزارة الدفاع السعودي من القطاعات العسكرية الهامة في المملكة التي أعلنت عن فرصة لكافة الشباب السعودي الخريجين في الكليات المختلفة للالتحاق بالخدمة العسكرية وقد أعلنت عن فتح باب التقديم لمدة يومين من خلال موقعها على الإنترنت وقامت الوزارة بتحديد موعد الالتحاق بالخدمة كالتالي:-

يتم التقديم على الخدمة العسكرية للطلبة من خريجي الكليات يوم 20 من شهر رمضان الحالي يوم 20/9/1422، الموافق يوم 2/مايو 2021. ويستمر التقديم لمدة يومين ثم يتم غلق باب التقديم الإلكتروني.

يتم التقديم للطلبة من خرجي العسكرية الثانوية قسم العلوم الطبيعية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20/10/1442، والموافق بالشهر الميلادي يوم 1من يونيو 2021.

شروط التقديم على الخدمة العسكرية

يتم التقديم على الخدمة العسكرية في المملكة وفق مجموعة من الشروط العامة التي يجب الالتزام بها من كافة المتقدمين والتي تقتصر على السعوديين فقط ومن هذه الشروط:-