وزارة الدفاع تفتح باب الالتحاق في الخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين

تعلن وزارة الدفاع في المملكة عن فتح باب التقدم للطلبة السعوديين من خريجي الكليات المختلفة ومن خريجي الثانوية العامة للالتحاق بالخدمات العسكرية التي هي شرف لكافة الشباب السعودي، ولكافة الباحثين عن التفاصيل وموعد التقديم سوف نقدمه له من خلال التالي لكلاً من خريجي الجامعات حاملي شهادات البكالريوس وخريجي الثانوية العسكرية.موعد فتح باب الالتحاق بالخدمة العسكرية
وزارة الدفاع السعودي من القطاعات العسكرية الهامة في المملكة التي أعلنت عن فرصة لكافة الشباب السعودي الخريجين في الكليات المختلفة للالتحاق بالخدمة العسكرية وقد أعلنت عن فتح باب التقديم لمدة يومين من خلال موقعها على الإنترنت وقامت الوزارة بتحديد موعد الالتحاق بالخدمة كالتالي:-
- يتم التقديم على الخدمة العسكرية للطلبة من خريجي الكليات يوم 20 من شهر رمضان الحالي يوم 20/9/1422، الموافق يوم 2/مايو 2021. ويستمر التقديم لمدة يومين ثم يتم غلق باب التقديم الإلكتروني.
- يتم التقديم للطلبة من خرجي العسكرية الثانوية قسم العلوم الطبيعية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20/10/1442، والموافق بالشهر الميلادي يوم 1من يونيو 2021.
يتم التقديم على الخدمة العسكرية في المملكة وفق مجموعة من الشروط العامة التي يجب الالتزام بها من كافة المتقدمين والتي تقتصر على السعوديين فقط ومن هذه الشروط:-
- لا يتقدم إلى الخدمة العسكرية سوى السعوديين فقط المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.
- لابد وأن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك وليس مثبت عليه أي قضايا مخلة بالشرف أو تم طرده من إحدى المعاهد أو الكليات العسكرية من قبل.
- يجب الحصول على الشهادة الثانوية العسكرية أو الشهادة الجامعية للجامعيين.
- أن تكون شهادة الثانوية العسكرية قسم العلوم الطبيعية.
- يتم استقبال خريجي هذا العام ولا يقبل من تخرج من الأعوام السابقة، كما يشترط أن يكون التقدير العام الجامعي لا يقل عن جيد.
- يتم الحصول على نسبة معينة في الشهادة الثانوية لا تقل عن 80%.
- الحصول على اختبار القدرات العامة بنسبة لا تقل عن 60%.
- عمر المتقدم لا يقل عن 17 عام وقت التقديم ولا يزيد عن 22 عام.
- لا يقل الطول عن 165 سم والطول والوزن متلائمان.
الوسوم
تعلن وزارة الدفاع في المملكة عن فتح باب التقدم للطلبة السعوديين من خريجي الكليات المختلفة ومن خريجي الثانوية العامة للالتحاق بالخدمات العسكرية التي هي شرف لكافة الشباب السعودي، ولكافة الباحثين عن التفاصيل وموعد التقديم سوف نقدمه له من خلال التالي لكلاً من خريجي الجامعات حاملي شهادات البكالريوس وخريجي الثانوية العسكرية.موعد فتح باب الالتحاق بالخدمة العسكرية
وزارة الدفاع السعودي من القطاعات العسكرية الهامة في المملكة التي أعلنت عن فرصة لكافة الشباب السعودي الخريجين في الكليات المختلفة للالتحاق بالخدمة العسكرية وقد أعلنت عن فتح باب التقديم لمدة يومين من خلال موقعها على الإنترنت وقامت الوزارة بتحديد موعد الالتحاق بالخدمة كالتالي:-
- يتم التقديم على الخدمة العسكرية للطلبة من خريجي الكليات يوم 20 من شهر رمضان الحالي يوم 20/9/1422، الموافق يوم 2/مايو 2021. ويستمر التقديم لمدة يومين ثم يتم غلق باب التقديم الإلكتروني.
- يتم التقديم للطلبة من خرجي العسكرية الثانوية قسم العلوم الطبيعية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20/10/1442، والموافق بالشهر الميلادي يوم 1من يونيو 2021.
يتم التقديم على الخدمة العسكرية في المملكة وفق مجموعة من الشروط العامة التي يجب الالتزام بها من كافة المتقدمين والتي تقتصر على السعوديين فقط ومن هذه الشروط:-
- لا يتقدم إلى الخدمة العسكرية سوى السعوديين فقط المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.
- لابد وأن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك وليس مثبت عليه أي قضايا مخلة بالشرف أو تم طرده من إحدى المعاهد أو الكليات العسكرية من قبل.
- يجب الحصول على الشهادة الثانوية العسكرية أو الشهادة الجامعية للجامعيين.
- أن تكون شهادة الثانوية العسكرية قسم العلوم الطبيعية.
- يتم استقبال خريجي هذا العام ولا يقبل من تخرج من الأعوام السابقة، كما يشترط أن يكون التقدير العام الجامعي لا يقل عن جيد.
- يتم الحصول على نسبة معينة في الشهادة الثانوية لا تقل عن 80%.
- الحصول على اختبار القدرات العامة بنسبة لا تقل عن 60%.
- عمر المتقدم لا يقل عن 17 عام وقت التقديم ولا يزيد عن 22 عام.
- لا يقل الطول عن 165 سم والطول والوزن متلائمان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الدفاع تفتح باب الالتحاق في الخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.