أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 176 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 176 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 176 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات 4 خروق بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة والجبلية وتحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والدريهمي والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت 14 خرقًا بقصف مدفعي و147 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.