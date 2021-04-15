أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة وزير المالية الأسبق سيف العسلي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة وزير المالية الأسبق سيف العسليبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة البروفيسور سيف مهيوب العسلي وزير المالية الأسبق، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل.. شهر الخير والمحبة والتسامح والبركات، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الجاد والمخلص في خدمة الوطن.

وأشاد الشيخ صادق بمناقب الفقيد وأدواره ومواقفه الوطنية وما اتسمت به مسيرته القيادية والاقتصادية من التزام بالنهج الوطني والقيمي ومن حرص منذ عمل وكيلاً لوزارة المالية لشئون الإيرادات، ومن ثم رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة صنعاء، واخرها وزيراً للمالية للفترة من فبراير 2006م حتى أبريل 2007م، وله إسهامات بارزة في مكافحة الفساد وتطوير العمل المالي خلال فترة عمله في وزارة المالية.

ولفت إلى أن الفقيد العسلي يُعد من كبار المفكرين الاقتصاديين، وأحد الأكاديميين البارزين في اليمن.

واعتبر رحيله خسارة للوطن الذي فقد شخصية وطنية واقتصادية مميزة مشهود لها بالإخلاص والتفاني في خدمة الوطن..

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن ألمه وحزنه وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لنجل الفقيد محي الدين وإخوانه وكافة آل العسلي، والوطن عموماً بهذا المصاب الجلل.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون "