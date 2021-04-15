بايدن يعلن حالة طوارئ فى مجال الأمن القومى بسبب روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، ذكر بايدن فى رسالة إلى الكونجرس: "لقد أصدرت مرسوم طوارئ وطنيا ردا على "تهديد غير نمطى" وشديد للأمن القومى والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة من جراء بعض الإجراءات الضارة التى ارتكبتها الحكومة الروسية".
وتشكل حالة الطوارئ فى مجال الأمن القومى الأمريكى أساس فرض العقوبات.
وأعلنت واشنطن فى وقت سابق من اليوم عن فرض عقوبات ضد 32 كيانا وشخصية روسية، على خلفية المزاعم حول التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الماضية، وكذلك عقوبات ضد 5 أفراد و 3 شركات فى شبه جزيرة القرم.
كذلك أعلن البيت الأبيض عن طرد 10 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية فى واشنطن.
بالإضافة إلى ذلك، حظرت الولايات المتحدة على شركاتها الشراء المباشر لسندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزى، أو صندوق الثروة الوطنى، أو وزارة المالية الروسية.
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