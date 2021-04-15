فيديوجراف: التشريب والقرقيعان.. رمضان فى الكويت بطعم المحبة والعطاء

جدة - نرمين السيد - ويتسامر الحضور بالأغانى وتدور المناقشات حول القضايا اليومية، فيما تُجرى بعض المسابقات الخفيفة فتضفى على الأجواء متعة ومرحًا.

ويحرص الكويتيون خلال شهر رمضان على إحياء عادة الغبقة بإعداد طبق حلوى منزليًا وتوزيعه، أما فى منتصف الشهر فيحتفلون بأيام القرقيعان بتوزيع المكسرات والحلاوة، كما يرتدون الملابس الكويتية التقليدية ويرددون الأناشيد التراثية.

كما يحيون ليلة السابع والعشرين بالمسجد الكبير بالعاصمة الكويت.