جدة - نرمين السيد - ويتسامر الحضور بالأغانى وتدور المناقشات حول القضايا اليومية، فيما تُجرى بعض المسابقات الخفيفة فتضفى على الأجواء متعة ومرحًا.
ويحرص الكويتيون خلال شهر رمضان على إحياء عادة الغبقة بإعداد طبق حلوى منزليًا وتوزيعه، أما فى منتصف الشهر فيحتفلون بأيام القرقيعان بتوزيع المكسرات والحلاوة، كما يرتدون الملابس الكويتية التقليدية ويرددون الأناشيد التراثية.
كما يحيون ليلة السابع والعشرين بالمسجد الكبير بالعاصمة الكويت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف: التشريب والقرقيعان.. رمضان فى الكويت بطعم المحبة والعطاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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