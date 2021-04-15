البيت الأبيض: دعوة بايدن لعقد قمة مع بوتين لا تزال قائمة

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكى، إن "الدعوة لا تزال مفتوحة"، مضيفة أن الولايات المتحدة تعتقد أن عقد قمة سيكون خطوة جيدة إلى الأمام نحو "تنمية علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها" بين البلدين.

ولفتت إلى أن العقوبات الأخيرة التى فرضتها واشنطن على موسكو "ليس الهدف منها التصعيد"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

والخميس أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة على روسيا تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصا وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو وطرد 10 دبلوماسيين روس.