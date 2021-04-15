تصريح عمرة توكلنا وتأدية الصلاة في الروضة خلال شهر رمضان

تصريح عمرة توكلنا ، لقد تعاونت وزارة الحج والعمرة مع الهيئة المسئولة عن البيانات السعودية والبرامج، حيث قاموا بإصدار تحديث جديد لتطبيق توكلنا يساعد المقيمين بالمملكة السعودية بطلب تصريح لزيارة الحرم المكي وأداء الصلاة والزيارة وذلك كله من خلال تطبيق توكلنا السعودي، كما أن تطبيق توكلنا تم إصداره بدايةً من انتشار فيروس كورونا المستجد، لكي يساعد المواطنين والمقيمين بالمملكة السعودية بأخذ تصريحات للتجوال وتأدية الاحتياجات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، كما انه يمكنك من خلاله حجز مواعيد للاستشارة الطبية ومتابعة حالتك الصحية دون الحاجة للخروج من المنزل، وأيضاً التبليغ عن حالات الكورونا والخضوع لجرعة لقاح فيروس كورونا، وتم إضافة خدمة حجز عمرة من خلال التطبيق في شهر رمضان المبارك 1442.

تصريح عمرة توكلنا

يقوم تطبيق توكلنا بتوفير لك جميع الإمكانيات لتأدية شعائر العمرة والصلاة ويسهل عملية استقبال الحجاج والمعتمرين وتوصيلهم إلي الحرم الشريف، وذلك كله تبعاً للأخذ بالإجراءات الاحترازية الأمنية ضد فيروس كورونا ومنع التجمعات، ولكن لن يتم منحك تصريح العمرة إلا إذا كنت محصن، وهو أن تكن من الخاضعين للقاح فيروس كورونا مرتين أو من الذين قضوا أسبوعين في المنزل بعد الخضوع للقاح كورونا أو أن كنت متعافي تماماً من المرض وهذا كله يظهر من خلال تطبيق توكلنا المتابع لحالتك وجميع الإجراءات التي قمت بها.

طريقة حجز عمرة رمضانية من خلال التطبيق

تطبيق توكلنا لا يسمح بعمل تصريحان لعمرة لم يمضي عليهم اكثر من أسبوعين، وإذا انطبقت فيك جميع الشروط التي ذكرناها، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية لتقم بحجز عمرة: