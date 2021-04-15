التقديم علي تمويل شخصي بنك الراجحي علي الإنترنت بدون زيارة الفرع

التقديم علي تمويل شخصي بنك الراجحي ، يقدم مصرف راجحي تمويل وطني من بنك راجحي للمواطنون والمقيمون داخل المملكة العربية السعودية، وتوفيراً للجهد والوقت، يمكنك التقديم علي تمويل شخصي بنك الراجحي علي الإنترنت بدون زيارة أي فرع من فروع بنك راجحي، ستحصل علي تمويل وطني من التمويلات التي يقدمها مصرف الراجحي، والتي تخضع لموافقة الشريعة الإسلامية، بحيث أن لا يقل راتب المقدم علي التمويل الشخصي مبلغ 2000 ريال سعودي، ولا يصل عمر المتقدم علي التمويل الوطني في بنك الراجحي إلي 60 عاماً، وأن يكون المتقدم يعمل في القطاعات العامة أو القطاعات الخاصة، ولكن تصل مدة عمله داخل القطاعات الخاصة شهر واحد علي الأقل، نقدم في المقالة كافة التفاصيل عن كيفية التقدم للحصول علي تمويل بنك الراجحي.



التقديم علي تمويل شخصي بنك الراجحي بالتفصيل

يقدم بنك الراجحي التمويل الشخصي بفترة استحقاق 5 سنوات أي 60 شهراً، ويقوم بنك راجحي بحماية المواطنون من تقلب الأسعار عن طريق توفير التمويل الشخصي لهم، وفي التالي نقدم خطوات التقديم علي تمويل وطني بنك الراجحي.

قم بتثبيت تطبيق مصرف الراجحي من متجر جوجل بلاي علي هاتفك.

من متجر جوجل بلاي علي هاتفك. سجل دخولك بالضغط علي تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب بالفعل علي التطبيق، أو اضغط علي تسجيل كمستخدم جديد إذا لم يكن لديك.

بعد الدخول علي واجهة التطبيق، اضغط علي علامة التبويب التي ستظهر لك في يمين شاشة الهاتف عبارة عن ثلاث من الخطوط.

ستجد خيار منتجات التمويل قم بالضغط عليها؛ لنبدأ طلب تمويل شخصي من بنك راجحي .

. بعد الضغط علي منتجات التمويل سيظهر لك صفحة بها أول خيار طلب تمويل وسيظهر أسفله كلمة تمويل شخصي وبعض المعلومات المتوفرة عنه.

وسيظهر أسفله كلمة وبعض المعلومات المتوفرة عنه. قم بالضغط علي التحقق من أهليتك؛ لتبدأ في ملء الطلب الخاص للحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي.

سيطلب منك إدخال معلومات عن مدينتك، وملكية المنزل، وحالتك الاجتماعية، وحالة العمل الخاص بك سواء كان متقاعد أوغيره من الاختيارات، ثم قم بالضغط علي زر التالي .

سيطلب منك معلومات عن جهة العمل الخاصة بك قم بإدخالها، ثم اضغط علي زر التالي .

سيطلب منك تحميل ملفات عن تحويل شهادة الراتب، وتعريف الراتب، وهويتك الوطنية، قم بالضغط علي زر التالي بعد الانتهاء من رفع الملفات.

قم بالضغط علي مربع للموافقة علي الشروط والأحكام الخاصة بالتطبيق؛ لإرسال طلب تمويل شخصي من بنك الراجحي بنجاح.

خطوات التقديم

طريقة التقديم علي تمويل بنك الراجحي من تطبيق الهاتف بسهولة.

لمتابعة الموافقة علي طلب تمويل شخصي من بنك راجحي

قم بفتح التطبيق واضغط علي منتجات التمويل مرة أخرى ستجد في الجزء الثاني من الصفحة التي ستظهر لك متابعة الطلبات وهنا سيظهر لك كل جديد في الطلب التي قدمت بتقديم للحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي.

إليك طريقة الحصول علي تمويل بنك الراجحي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل في مقالة سابقة، وبذلك قد نكون أنهينا مقالتنا عن خطوات التقديم علي تمويل شخصي بنك الراجحي.