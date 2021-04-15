الأمير مشعل بن ماجد يتم تعيينه مستشارا لخادم الحرمين الشريفين

الأمير مشعل بن ماجد ، تم تعيين صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، و على إثر ذلك قام صاحب السمو الملكي برفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله و وفقه- لصدور الأمر الملكي لكي يُعين مستشارا لخادم الحرمين الشريفين.

كلمة سمو الأمير مشعل بن ماجد

شغل الأمير مشعل بن ماجد منصب محافظ مدينة جدة وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الكلمة المسجلة له على الموقع الرسمي لمحافظة جدة حيث قال “جدة مدينة متميزة في كل شئ فهي مدينة تجمع بين عبق التاريخ وأصاله الماضي السحيق وفي نفس الوقت يوجد بها التطور والحداثة وذلك في تجانس وتجانس متميز جعل منها حالة خاصة ويوجد هدف وغاية أي شخص هناك العلم والدراسة والتاريخ والسياحة والتجارة ”

كلمته عن تعيينه مستشار لخادم الحرمين الشريفين

وعن كلمته قال سموه في بداية حديثة انه يتلقى صدور الأمر الكريم بتعيينه مستشارا لمقام خادم الحرمين الشريفين بكل الفخر والاعتزاز ، مشددا على أنه “شرف” وأنه يعاهد الله -عز وجل جلاله- ويعاهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- أن يكون مخلصاً للدين أولا ثم المليك والوطن ، ويدعو في نهاية حديثة للملك أن يحفظه الله ويسدد خطاه ويعزه بنصره إنه سميع مستجيب.

شكره وامتنانه لولي العهد

وأضاف سموه شكر آخر حيث وجهه تلك المرة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وهو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله وثبته على كرسيه- لثقته الملكية الكريمة والحكيمة بالتأكيد لكي يعينه مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير حيث أضاف أنه يعاهد المولى عز وجل ويعاهد مقام السمو الملكي أن يكون مخلصاً للدين ثم المليك والوطن ، داعيا إلى الله بالحفظ وتسديد الخطى و العزة و النصر على أي عدو ، و في النهاية عزيزي القارئ نتمنى من الله حفظ المملكة العربية السعودية قوية وأبية كما هي.