أبو الغيط يبحث مع وزير الخارجية السعودى العمل العربى المشترك

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن المشاورات بين أبو الغيط وفرحان تناولت مختلف القضايا الإقليمية، حيث استعرض الأمين العام نتائج جولاته الأخيرة فى كل من تونس والعراق، وأكد أهمية تنشيط العمل العربى المشترك فى هذه المرحلة التى تواجه فيها المنطقة العربية تهديدات مشتركة.
وأشار أبو الغيط، إلى أن وقف إطلاق النار الكامل هو الخطوة الأولى نحو حل الأزمة اليمنية، ومعالجة الوضع الإنسانى الصعب، الذى تواجهه البلاد، مؤكدا أن المبادرة التى قدمتها المملكة العربية السعودية، فى هذا الصدد تمثل معالجة متوازنة ومدخلا سليمًا للتسوية الشاملة للأزمة، داعياً الطرف الحوثى أن يُغلب مصلحة الشعب اليمنى، على أى اعتبارات أو أجندات أخرى.
وأضاف المصدر، أن أبو الغيط، شدد على أهمية التضامن العربى فى مواجهة التدخلات الإقليمية، محذرا من التوصل إلى تسويات فى الإقليم لا تراعى المصالح العربية، وتشجع القوى التى تعمل على تقويض الاستقرار.
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