بريطانيا تستدعى السفير الروسى بسبب هجمات سيبرانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، أنها استدعت السفير الروسى لدى لندن، أندريه كيلين، على خلفية تقارير تزعم بوجود "هجمات سيبرانية" وحشد للقوات على حدود أوكرانيا من قبل روسيا.





وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قالت وزارة الخارجية البريطانية، فى بيان، إنها "استدعت السفير الروسى على خلفية القلق العميق للمملكة المتحدة من السلوك الخبيث (من قبل روسيا)، بما فى ذلك الهجمات السيبرانية والتدخلات فى العمليات الديمقراطية وحشد القوات المسلحة قرب حدود أوكرانيا وضم القرم بشكل غير شرعى".

وأضافت أن نائب وزير الخارجية البريطانى، فيليب بارتون، اتهم روسيا، خلال استقباله كيلين، بالوقوف وراء اختراق برمجية شركة "SolarWinds"، كما "أبدى أيضا قلق المملكة المتحدة من تزايد حشد القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا وضم القرم بصورة غير مشروعة".

وتابع البيان: "هذه الأنشطة تنطوى على تهديد وتزعزع الاستقرار. روسيا فى حاجة للكف عن استفزازاتها وخفض التوتر بما يتماشى مع التزاماتها الدولية".

وشدد بارتون على أن "بريطانيا ستواصل العمل مع الحلفاء للفت الاهتمام إلى العمليات الخبيثة للقوات الاستخباراتية الروسية وإحباطها".

وتعتبر هذه الخطوة تأكيدا من قبل بريطانيا لإجراءات الولايات المتحدة، التى أعلنت الخميس فرض عقوبات واسعة على روسيا تشمل 32 شخصا وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو وطرد 10 دبلوماسيين روس.