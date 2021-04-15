وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قالت وزارة الخارجية البريطانية، فى بيان، إنها "استدعت السفير الروسى على خلفية القلق العميق للمملكة المتحدة من السلوك الخبيث (من قبل روسيا)، بما فى ذلك الهجمات السيبرانية والتدخلات فى العمليات الديمقراطية وحشد القوات المسلحة قرب حدود أوكرانيا وضم القرم بشكل غير شرعى".
وأضافت أن نائب وزير الخارجية البريطانى، فيليب بارتون، اتهم روسيا، خلال استقباله كيلين، بالوقوف وراء اختراق برمجية شركة "SolarWinds"، كما "أبدى أيضا قلق المملكة المتحدة من تزايد حشد القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا وضم القرم بصورة غير مشروعة".
وتابع البيان: "هذه الأنشطة تنطوى على تهديد وتزعزع الاستقرار. روسيا فى حاجة للكف عن استفزازاتها وخفض التوتر بما يتماشى مع التزاماتها الدولية".
وشدد بارتون على أن "بريطانيا ستواصل العمل مع الحلفاء للفت الاهتمام إلى العمليات الخبيثة للقوات الاستخباراتية الروسية وإحباطها".
وتعتبر هذه الخطوة تأكيدا من قبل بريطانيا لإجراءات الولايات المتحدة، التى أعلنت الخميس فرض عقوبات واسعة على روسيا تشمل 32 شخصا وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو وطرد 10 دبلوماسيين روس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تستدعى السفير الروسى بسبب هجمات سيبرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.