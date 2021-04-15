طرق الفوز في لعبة ببجي للمبتدئين وكيفية تفعيل التحديث الأخير

التحديث الأخير للعبة ببجي وأكثر ما يميزه عن القديم، أصدرت لعبة ببجي أثناء الفترة الماضية تحديثاً جديداً يشمل الكثير من التعديلات والمميزات التي تجعله أفضل من الإصدار السابق، وقد قام مصمم ومبرمج اللعبة بالإعلان عن التحديث الأخير في نهاية العام الماضي وأشار بأنها تضم الكثير من المزايا والتعديلات، وتعتبر لعبة ببجي من أشهر ألعاب الفيديو التي يتم تنزيلها على أجهزة الموبايل الحديثة.

التحديث الأخير للعبة ببجي

يضم التحديث الجديد للعبة ببجي العديد من الإجراءات والمميزات على جهاز الموبيل أهم ما يميزه التالي:

تهتم بأن تقوم باستخدام النيتروجين حتى يتجمد ألاعبين الأعداء وتقلل من حركتهم.

توفر أشكال جديدة من الزمبي وأدوات ومعدات يدوية تعمل على خفض سرعة ألاعبين إذا تم إصابتهم وتحسين جودة المحادثات.

تمنحهم القدرة على رؤية الأصدقاء خلال ألاعب مع ضبط الخدع والقدرة على فتح الأبواب التلقائي.

طرق الفوز في لعبة ببجي للمبتدئين

هناك بعض من الطرق التي يجب أن يتم اتباعها للحصول على طرق جيدة للحصول على الفوز والبقاء على قيد الحياة والتي تتمثل في التالي: