طرق الفوز في لعبة ببجي للمبتدئين وكيفية تفعيل التحديث الأخير

التحديث الأخير للعبة ببجي وأكثر ما يميزه عن القديم، أصدرت لعبة ببجي أثناء الفترة الماضية تحديثاً جديداً يشمل الكثير من التعديلات والمميزات التي تجعله أفضل من الإصدار السابق، وقد قام مصمم ومبرمج اللعبة بالإعلان عن التحديث الأخير في نهاية العام الماضي وأشار بأنها تضم الكثير من المزايا والتعديلات، وتعتبر لعبة ببجي من أشهر ألعاب الفيديو التي يتم تنزيلها على أجهزة الموبايل الحديثة.التحديث الأخير للعبة ببجي
يضم التحديث الجديد للعبة ببجي العديد من الإجراءات والمميزات على جهاز الموبيل أهم ما يميزه التالي:
- تهتم بأن تقوم باستخدام النيتروجين حتى يتجمد ألاعبين الأعداء وتقلل من حركتهم.
- توفر أشكال جديدة من الزمبي وأدوات ومعدات يدوية تعمل على خفض سرعة ألاعبين إذا تم إصابتهم وتحسين جودة المحادثات.
- تمنحهم القدرة على رؤية الأصدقاء خلال ألاعب مع ضبط الخدع والقدرة على فتح الأبواب التلقائي.
هناك بعض من الطرق التي يجب أن يتم اتباعها للحصول على طرق جيدة للحصول على الفوز والبقاء على قيد الحياة والتي تتمثل في التالي:
- اختيار مكان مناسب للهبوط باللعبة: إذا قام ألاعب بالهبوط بمكان غير صحيح فهذا يؤدي إلى الخسارة المبكرة لذا يمكن أن تنتهي الجولة في أول ثواني من اللعبة لذلك يكون من الأفضل أن يتم اختيار منطقة الهبوط بدقة وأيضاً يجب الابتعاد عن الأماكن الذي يتجمع بها عدد كبير من ألاعبين، كما يوجد بعض من الأماكن التي يستطيع ألاعبين الحصول على الأسلحة والدروع مثل محطة توليد الكهرباء.
- استخدام أفضل أسلحة ببجي: يتم استخدام البنادق لكي يتم تدمير الانفجار أما بالنسبة إلى المعارك متوسطة المستوى فيمكن أن يستخدم بها المسدسات والرشاشات للتخلص من العدو من مسافات بعيدة، كما يمكن أن يتم استخدام القناص لأنه يصيب الأهداف سريعا.ً
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التحديث الأخير للعبة ببجي وأكثر ما يميزه عن القديم، أصدرت لعبة ببجي أثناء الفترة الماضية تحديثاً جديداً يشمل الكثير من التعديلات والمميزات التي تجعله أفضل من الإصدار السابق، وقد قام مصمم ومبرمج اللعبة بالإعلان عن التحديث الأخير في نهاية العام الماضي وأشار بأنها تضم الكثير من المزايا والتعديلات، وتعتبر لعبة ببجي من أشهر ألعاب الفيديو التي يتم تنزيلها على أجهزة الموبايل الحديثة.التحديث الأخير للعبة ببجي
يضم التحديث الجديد للعبة ببجي العديد من الإجراءات والمميزات على جهاز الموبيل أهم ما يميزه التالي:
- تهتم بأن تقوم باستخدام النيتروجين حتى يتجمد ألاعبين الأعداء وتقلل من حركتهم.
- توفر أشكال جديدة من الزمبي وأدوات ومعدات يدوية تعمل على خفض سرعة ألاعبين إذا تم إصابتهم وتحسين جودة المحادثات.
- تمنحهم القدرة على رؤية الأصدقاء خلال ألاعب مع ضبط الخدع والقدرة على فتح الأبواب التلقائي.
هناك بعض من الطرق التي يجب أن يتم اتباعها للحصول على طرق جيدة للحصول على الفوز والبقاء على قيد الحياة والتي تتمثل في التالي:
- اختيار مكان مناسب للهبوط باللعبة: إذا قام ألاعب بالهبوط بمكان غير صحيح فهذا يؤدي إلى الخسارة المبكرة لذا يمكن أن تنتهي الجولة في أول ثواني من اللعبة لذلك يكون من الأفضل أن يتم اختيار منطقة الهبوط بدقة وأيضاً يجب الابتعاد عن الأماكن الذي يتجمع بها عدد كبير من ألاعبين، كما يوجد بعض من الأماكن التي يستطيع ألاعبين الحصول على الأسلحة والدروع مثل محطة توليد الكهرباء.
- استخدام أفضل أسلحة ببجي: يتم استخدام البنادق لكي يتم تدمير الانفجار أما بالنسبة إلى المعارك متوسطة المستوى فيمكن أن يستخدم بها المسدسات والرشاشات للتخلص من العدو من مسافات بعيدة، كما يمكن أن يتم استخدام القناص لأنه يصيب الأهداف سريعا.ً
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