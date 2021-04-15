خصومات 63% علي التليفزيونات من عروض رمضان اكسترا

أعلنت شركه اكسترا عن عروضها الحديثة والتي تكتمن في عروض رمضان التي تم الإعلان عنه علي صفحه اكسترا الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم الإعلان أيضا عن عروض أجهزة المطبخ والعناية بالمنزل و عروض هواتف أيفون التي تم الإعلان عنها حديثا أيضا بالمملكة والتي تسال الكثير من المواطنين عنها، ونحن الآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح العروض لكم بالتفصيل.

عروض اكسترا علي تليفزيونات أل جي

أعلنت اكسترا عن عروض تليفزيونات أل جي الحديثة التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة والتي تتوضح من خلال الأتي:

أل جي 65 بوصه ذكي و فائق الوضوح بسعر 3299 ريال بدلا من 6199 ريال وهديه بقيمه 399 ريال.

أل جي 75 بوصه فائق الوضوح و ذكي بسعر 4799 ريال بدلا من 9999 ريال وهديه مجانيه بقيمه 899 ريال.

أل جي 65 بوصه و ذكي وفائق الوضوح نانو سيل بسعر 3899 ريال بدلا من 8799 ريال وهديه مجانيه بقيمه 399 ريال.

أل جي 86 بوصه ذكي وفائق الوضوح ألترا اتش دي بسعر 7999 ريال بدلا من 18499 ريال وهديه بقيمه 18499 ريال.

عروض اكسترا علي تليفزيونات سامسونج

والجدير أيضا انه تم الإعلان عن تليفزيونات سامسونج الجديدة التي تم إطلاقها أيضا حديثا بالمملكة وهي كالاتي:

سامسونج 65 بوصه ذكي ومنحني وفائق الدقة بسعر 5499 ريال بدلا من 9999 ريال وهديه بقيمه 399 ريال.

سامسونج 55 بوصه منحني وذكي و ألترا بسعر 3999 ريال بدلا من 6999 ريال وهديه بقيمه 149 ريال.

سامسونج 65 بوصه ذكي ومنحني كيو ليد فائق الدقة بسعر 6499 ريال بدلا من 9999 ريال وهديه بقيمه 399 ريال.

سامسونج 65 بوصه ذكي وفائق الوضوح بسعر 24199 ريال بدلا من 27999 ريال وهديه 399 ريال.

عروض اكسترا علي تليفزيونات سوني

والجدير أيضا تم الإعلان عن تليفزيونات سوني التي سوف نوضحها من خلال الأتي: