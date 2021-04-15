الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب 1442

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب واحدة من ضمن الخدمات الهامة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص بشكل يومي وتقدم وزارة الخارجية السعودية إمكانية الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية وذلك من خلال رقم الطلب بسهولة بشكل إلكتروني من خلال الجوال أو الحاسوب، ويمكن للجميع الاستعلام بكل سهولة من خلال موقع وزارة الخارجية وهو ما نقوم بتوضيحه في هذا المقال بشكل تفصيلي.

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب بشكل إلكتروني من خلال متصفح الويب علي الهاتف ويمكنك أتباع الخطوات الآتية لمعرفة طريقة الاستعلام وهي:

قم بالتوجه إلى موقع وزارة الداخلية السعودية.

السعودية. بعد ذلك قم بالضغط على خيار الاستعلام عن طلبات التأشيرة.

بعد ذلك قم بالضغط على خيار الاستعلام عن طلب زيارة عائلية.

قم بكتابة رقم الطلب في الخاصة المخصصة بالاستعلام عن زيارة عائلية.

بعد ذلك ستظهر لك نتيجة الاستعلام وحالة الطلب.

رابط الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب

يمكنك الدخول الي موقع وزارة الداخلية السعودية بكل سهولة من خلال متصفح الويب علي الهاتف أو الكمبيوتر واتباع الخطوات التي قمنا بشرحها في هذا المقال ويمكنك الاستعلام بكل سهولة برقم الطلب ومعرفة نتيجة الاستعلام وحالة الطلب، ويمكن للجميع الاستعلام بكل سهولة من خلال الهاتف بسهولة.