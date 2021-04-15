أخبار اليمن : منظمة: أوروبا تجاوزت مليون حالة وفاة بكورونا

منظمة: أوروبا تجاوزت مليون حالة وفاة بكورونا
اعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، ان قارة أوروبا تجاوزت مليون حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، محذرة في الوقت نفسه من إن الوضع لا يزال "خطيرا"، حيث يجري تسجيل حوالي 1.6 مليون حالة إصابة جديدة كل أسبوع في القارة.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هانز كلوغ، قوله أن مخاطر إصابة المصابين بكوفيد-19 بجلطات دموية تفوق بكثير مما هو بالنسبة للأشخاص الذين يتلقون لقاح فيروس أسترازينيكا.
وأوضح كلوغ أن نسبة وفيات كورونا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما، والذين تم منحهم الأولوية في الحصول على اللقاحات، انخفضت إلى ما يقرب من 30% وهو أدنى مستوى في الوباء.
وأضاف المسؤول الصحي: "في الوقت الراهن، فإن خطر الإصابة بجلطات دموية أعلى بكثير بالنسبة لشخص مصاب بكوفيد-19 منه بالنسبة لشخص حصل على لقاح أسترازينيكا".
واشاررئيس المكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا الى أنه "ينبغي ألا يكون هناك شك في ذلك، لقاح أسترازينيكا فعال في الحد من الإصابة بالفيروس ومنع الوفيات"، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية توصي باستخدامه لجميع البالغين المؤهلين.
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