أخبار اليمن : أخصائية تغذية تقدم 9 نصائح لليمنيين لإفطار صحي

أخصائية تغذية تقدم 9 نصائح لليمنيين لإفطار صحيتتغير في شهر رمضان المبارك الكثير من الأنماط الحياتية و الغدائية سلباً وايجابا ويعتبر الغذاء الصحي والمتوازن اهم خطوات الحفاظ على صحة وسلامة الجسم.

حيث توضح أخصائية التغذية الدكتورة دنيا المتوكل للمجلة الطبية أن الحفاظ على التوازن الغذائي مهم للصائم وتقدم 9 نصائح لإفطار صحي من خلال شرب الماء عند الإفطار لتجنب الجفاف لأن الماء هو أول مايجتاجه الجسم بعد ساعات صيام طويلة وخاصة في فصل الصيف.

إضافة إلى تناول التمر لتهيئة البنكرياس لإفراز الأنسولين وبعدها تناول السلطة والبروتينات (كالسمك والدجاج واللحم والبیض).

وأفادت الدكتور دنيا بضرورة الإنتظار مایقارب (ربع الى نص ساعة) بعد تناول البروتينيات حتى تتم عملیة الهضم وبعدها يمكن تناول النشویات.

وأضافت أنه يمكن تناول السمسم الغیر مقشر- الجوز-اللوز- زبادي كامل الدسم- فواكه) في الفترة بين الإفطار والسحور. وأكدت أنه یفضل المشي قبل الإفطار بنصف ساعة أو بعده بساعتین.

وحثت على ضرورة الإكثار من شرب الماء في رمضان وعدم جمع النشویات (الأرز- الخبز- الحلبة – المكرونة- الشعیریة- الشوفان) مع البروتینات (البیض- اللحم- الدجاج-السمك) في نفس الوقت حتى لایرتفع الانسولین ويسبب مضاعفات.*المجلة الطبية

