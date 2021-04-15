فيديو.. أول تعليق من فيفي عبده بعد أزمتها الصحية

وجهت الفنانة المصرية فيفي عبده، عبر حسابها على "إنستغرام"، أول رسالة طمأنة لجمهورها منذ خضوعها لعملية جراحية.
وقالت فيفي، في رسالتها لجمهورها: "صباح الخير من المستشفى عاوزة أقولكم وحشتوني أوي وبحبكم أوي خمسة أمواه".
وأرفقت عبده المنشور بصورة لها وهي تلوح بيدها، مرتدية فستانا من اللون الأسود.
وتفاعل عدد كبير من متابعي ومتابعات فيفي مع المنشور، وتمنوا لها الشفاء العاجل، فيما استغرب البعض عدم حديثها عن حالتها الصحية وما إذا كانت قد تحسنت أم لا.
وقبل 3 أيام، نشرت فيفي عبده مقطع فيديو، قالت فيه إنها تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، خضعت على إثرها لعملية جراحية.
وأرفقت الفيديو بالقول: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية".
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