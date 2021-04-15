فيديو.. رئيس الشيشان يصارع مقاتلا في الفنون القتالية

أظهر مقطع فيديو رئيس الشيشان، رمضان قديروف، وهو يصارع مقاتلا في اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة.

ونشر المقاتل السويدي حمزات تشيمايف، على حسابه في إنستغرام، فيديو يظهر فيه وهو يصارع رمضان قديروف، خلال حصة تدريبية.

وعلق تشيمايف على الفيديو بالقول: "التدريبات تسير على قدم وساق تحت قيادة رئيس جمهورية الشيشان".

ورد قديروف على فيديو المقاتل قائلا: "حقيقة، حمزة هو أفضل من أنجبته الطبيعة!"

ويخوض السويدي حمزة تشيمايف معسكرا تدريبا في جمهورية الشيشان، لاستعادة لياقته البدنية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان رئيس الشيشان نقل هو الآخر، في مايو الماضي، إلى مستشفى في موسكو، بأعراض يشتبه أنها لـ"كوفيد-19".