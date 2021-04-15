وضع جهاز في قلب بنس بعد مشاكل صحية أخيرة

في عملية جراحية، حصل نائب الرئيس الأميركي السابق، مايك بنس، على جهاز لتنظيم ضربات القلب، بعد معاناته من مشاكل في القلب مؤخرا.

ووفقا لمتحدث، حصل بنس على جهاز لتنظيم ضربات القلب، في عملية جراحية روتينية، الأربعاء، ويتوقع أن يتم شفاءه سريعا.

وكان بنس قد كشف مؤخرا عن معاناته من مرض في القلب، مما دفعه لخوض العملية بعد ظهور الأعراض المصاحبة لبطء معدل ضربات القلب.

ويشاع على نطاق واسع أن بنس يمهد الطريق لخوض انتخابات رئاسية محتملة في عام 2024.

لكن صحة المرشح وتاريخه الطبي عادة ما يكون له دور كبير في الحملة الانتخابية الرئاسية، وهو ما دفع بنس للتأكيد فورا أن صحته على ما يرام، وأنه سيعود للحياة الطبيعية خلال أيام.