فيديو.. إغماء على الهواء لمسؤولة دنماركية خلال مؤتمر صحفى حول كورونا

جدة - نرمين السيد - نشرت شبكة "سكاى نيوز" مقطع فيديو يُظهر مديرة الوكالة الدنماركية للأدوية، أثناء سقوطها على الأرض، خلال مؤتمر صحفى حول فيروس كورونا.



جدة - نرمين السيد - نشرت شبكة "سكاى نيوز" مقطع فيديو يُظهر مديرة الوكالة الدنماركية للأدوية، أثناء سقوطها على الأرض، خلال مؤتمر صحفى حول فيروس كورونا. ويُظهر مقطع الفيديو لحظة دخول المسؤولة الدنماركية فى حالة إغماء عقب سقوطها على الأرض، خلال مؤتمر صحفى حول كورونا.

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