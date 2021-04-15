جدة - نرمين السيد - وقال الكرملين إن بوتين أبلغ رئيس الوزراء الليبى عبد الحميد الدبيبة فى محادثة اليوم الخميس، بأن روسيا "ستواصل تعزيز العملية السياسية الليبية من أجل تحقيق الاستقرار على الأمد الطويل فى ليبيا، وتعزيز سيادتها ووحدتها، وضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية التقدمية".
وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، قالت وكالات أنباء روسية، إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ناقش إمكانيات الاستثمار مع الدبيبة.
كما ناقش الزعيم الليبى ورئيس مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين لـ الدبيبة: سنواصل دعم العملية السياسية فى ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.