بوتين لـ الدبيبة: سنواصل دعم العملية السياسية فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وقال الكرملين إن بوتين أبلغ رئيس الوزراء الليبى عبد الحميد الدبيبة فى محادثة اليوم الخميس، بأن روسيا "ستواصل تعزيز العملية السياسية الليبية من أجل تحقيق الاستقرار على الأمد الطويل فى ليبيا، وتعزيز سيادتها ووحدتها، وضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية التقدمية".

وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، قالت وكالات أنباء روسية، إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ناقش إمكانيات الاستثمار مع الدبيبة.

كما ناقش الزعيم الليبى ورئيس مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.