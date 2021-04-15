نظام نور نتائج ابتدائي 1442 Noor: رابط استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية لولي الأمر

ننشر رابط استعلام نظام نور نتائج ابتدائي 1442 برقم الهوية ورمز التحقق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442هـ، حيث تم الإعلان رسمياً من جانب العديد من المدارس الابتدائية بالمملكة العربية السعودية عن اعتماد نتائج الطلاب الفصل الثاني ورفع النتائج عبر موقع نظام نور لنتائج الطلاب 1442، حيث يتيح النظام في الوقت الحالي إمكانية استخراج شهادات الطلاب والطالبات من خلال الدخول إلى نظام نور ولي الأمر 1442هـ.

نظام نور نتائج ابتدائي 1442

كانت قد أعلنت وزارة التعليم عام عن إجراءات إنهاء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية الصفين الأول والثاني الابتدائي، ووفقاً للمواعيد المقررة بناءً على الأوامر الملكية الكريمة التي قضت بتقديم الاختبارات النهائية 1442، فمن المقرر أن يتم رصد نتائج الطلاب في نظام نور التعليمي وإصدار إشعارات نتائج الطلاب الذين اجتازوا معايير التقويم اعتباراً من يوم الاثنين بتاريخ الثلاثون من شهر شعبان 1442هـ.

كما يتم إعداد خطط المعالجة والدعم وتنفيذها اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ الأول من شهر رمضان المبارك، هذا وقد تم الإعلان من جانب مدارس المملكة الابتدائية عن الانتهاء من رصد الدرجات لطلاب وطالبات الصفين الأول والثاني وفق التوزيع الجديد للدرجات في نظام نور 1442، ومن ثم اعتماد نتائج الطلاب والطالبات ورفعها عبر نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق.

ويبحث أولياء الأمور في الوقت الحالي عن رابط نظام نور نتائج الطلاب الرسمي لاستخراج شهادات الأبناء من النظام التعليمي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1442هـ، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عن إتاحة نتائج الصفين الأول والثاني الابتدائي عبر نظام نور للنتائج المركزي 1442، لذلك قمنا بتوفير الرابط الرسمي (noor.moe.gov.sa) الذي يمكنكم من خلاله استخراج الشهادات الآن.

رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق

في حال نسيان ولي الأمر بيانات دخول برنامج نور التعليمي، فيتم البحث عن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط، أو رابط موقع نور بالهوية أو بالسجل المدني وبدون رقم سري، وهنا يجب علينا أن نحيطكم علماً بأن موقع نور بالهوية فقط أو نظام نور برقم السجل المدني لولي الأمر ليس مفعلاً في الوقت الحالي.

والموقع المتاح فقط هو نظام نور الرئيسي الذي يتم الدخول إليه عن طريق تعبئة بيانات المستخدم وهي اسم المستخدم وكلمة السر، ثم تعبئة رمز التحقق الموجود بالصورة والنقر على “تسجيل الدخول”، وفور تفعيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط، سيتم توفيره عبر موقع ثقفني بمشيئة الله تعالى.

ويتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية إعادة تعيين كلمة السر أو اسم المستخدم مرة أخرى في حال نسيان البيانات الخاصة بولي الأمر، وذلك من خلال النقر على “هل نسيت اسم المستخدم أو كلمة السر؟” من الشاشة الرئيسية للنظام التعليمي، ثم اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1443

أصدرت وزارة التعليم عام تعميم تنظيم التسجيل في رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1443هـ، وتضمن التعميم للفترة الزمنية المحددة لتسجيل الأطفال في الروضة 1443، والسن المحدد للقبول في الروضات، وقد أصدرت فيما بعد تعميماً جديداً يتضمن أعمار جديدة بزيادة ثلاثة أشهر للمستويين الثاني والثالث.

وذلك لإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الأطفال للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال 1443هـ، ومن يرغب في التعرف على سن القبول الجديد بعد التعديل من جانب الوزارة، يمكنه ذلك من خلال ثقفني، كما يمكنكم الحصول على رابط نظام نور نتائج ابتدائي 1442 لاستخراج نتائج الطلاب الآن من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.