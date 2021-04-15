الجيش الإسرائيلي: صاروخ من غزة يضرب جنوبي إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقذوفا أطلق من قطاع غزة، مساء الخميس، سقط جنوبي إسرائيل، في كسر لأسابيع من الهدوء النسبي عبر الحدود.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا ولا أضرار، لكن صفارات الإنذار المحذرة من صواريخ قادمة دوت في بلدة سديروت في صحراء النقب وما حولها. ولم تعلن أي جماعة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ من الجيب الخاضع لحكم حماس. وتلتزم حماس وإسرائيل بهدنة غير رسمية بوساطة وسطاء إقليميين.

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