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استمارة رواتب الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية والتي تعلن في وقت قريب إطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية بعد أن قام مجلس النواب بالموافقة على الموازنة الجديدة لعام 2021، حيث طال انتظار المواطن العراقي لتحديد موعد لحجز الرواتب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث تقوم من وقت لآخر بإطلاق الوجبات الخاصة لشمول ما يزيد عن 700 ألف أسرة عراقية بدعم الدولة. إطلاق الوجبات الجديدة في العراق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم الوزارة الخدمية بمتابعة أخار المواطنين والحالة المادية والاجتماعية لهم، حيث يكون من صميم عملها رعاية فئات المجتمع ممن هم في خط الفقر أو العاطلين أو المتزوج الذي لا تكفي نفقات العيش لديه، وكذلك فئات المعاقين والمطلقات الشيوخ والمعيل، حيث تقوم الوزارة بإرسال باحث اجتماعي ليقوم بدراسة طلبات المواطنين ميدانيا بشكل واقعي لدراسة حالة المتقدمين على راتب الإعانة من الوزارة، ويتم فيما بعد تحديد أعداد المشمولين بالوجبة الجديدة وحصر الميزانية المطلوبة وتقديم طلب إل مجلس الشعب للموافقة عليها. خطوات تسجيل استمارة رواتب الحماية الاجتماعية يتم متابعة الأخبار عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يقوم بكتابة رمز التحقق ثم يسجل الدخول ليتم الاطلاع على أخبار الوزارة. يتم الدخول على استمارة تقديم رواتب الحماية الاجتماعية من هيئة الحماية المدنية يقوم الفرد بكتابة جميع البيانات الخاصة به في الاستمارة. يتم الإقرار بصحة البيانات المسجلة وإلا يتم التعرض للمسائلة القانونية. آخر قرارات وزارة العمل 15 أبريل 2021 يتم إطلاق رواتب الحماية الاجتماعي خلال أيام قليلة.

تقوم الوزارة بإتاحة الدخول والتسجيل في استمارة رواتب الحماية الاجتماعية بعد وصول تخصيصات الميزانية.

يمكن للمواطن التسجيل من الهاتف النقال على الاستمارة الإلكترونية.

يقوم المواطن بالإقرار بصحة البيانات المقدمة لعدم المسائلة القانونية.

يستفيد من رواتب العاطلين والمعاقين عن العمل والمتزوجين وزوجة الشهيد والمطلقات.

يتم خلال أيام قليلة نشر العديد من التفصيلات. الوسوم عمر شويل - جدة استمارة رواتب الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية molsa.gov.iq error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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