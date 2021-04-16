نظام نور ولي أمر 1442 برقم الهوية ورمز التحقق استخراج نتائج الطلاب: Noor Results

ننشر رابط تسجيل دخول نظام نور ولي أمر 1442 للاستعلام عن نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية “الصفين الأول والثاني الابتدائي” الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1442هـ، حيث توفر وزارة التعليم موقع نظام نور لنتائج الطلاب من أجل استخراج ولي الأمر نتيجة الابن أو الابنة بالمرحلة الابتدائية، وفي حال البحث عن رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق أو رابط دخول نظام نور بالسجل المدني لولي الأمر وبدون رقم سري، فيجب العلم أن الموقع التعليمي نور بالهوية Noor Results التابع لوزارة التعليم عام، قد تم إيقافه من جانب الوزارة لحين الانتهاء من رصد درجات الطلاب بمراحل التعليم عام ورفعها مباشرةً على النظام.

نظام نور ولي أمر 1442

تتيح وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أمام أولياء الأمور إمكانية تسجيل حساباً جديداً عبر نظام نور لأولياء الأمور من أجل الحصول على العديد من الخدمات التعليمية التي تقدمها الوزارة إلكترونياً عبر نظام نور 1442، حيث يمكن لولي الأمر من خلال النظام تسجيل الأبناء في مرحلة رياض الأطفال 1443هـ أو التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ.

كما يمكن لولي الأمر نقل الطالب من مدرسة لأخرى أو الاشتراك في خدمة النقل المدرسي في حال توفرها، والإطلاع على التقارير الدورية للطالب أو الطالبة، وعرض جدول الحصص الأسبوعي من خلاله أو من خلال منصة مدرستي التعليمية مدرستي للتعليم عن بعد التي تم إطلاقها خلال جائحة كورونا.

ويمكن أيضاً لأولياء الأمور الاستفادة من الخدمات التعليمية التي يوفرها نظام نور التعليمي بتعديل البيانات الشخصية للطالب أو الطالبة، واستخراج نتائج الطلاب أو شهادات الطلاب والطالبات فور اعتمادها من جانب المدرسة ورفعها بشكل رسمي عبر نظام نور لنتائج الطلاب المركزي، وفي الوقت الحالي تم الإعلان رسمياً من جانب العديد من المدارس الابتدائية عن الانتهاء من اعتماد النتائج لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي لمن يرغب في الاستعلام عن نتائج نظام نور واستخراج الشهادة للابن أو البنت الآن.

رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق 1442

يمر أولياء الأمور بلحظات عصيبة خاصةً أوقات الاستعلام عن نتائج الأبناء، ويسعى الكثير من أولياء الأمور الفاقدين لبيانات دخول نظام نور الشخصية (اسم المستخدم – كلمة السر) للحصول على رابط نظام نور برقم الهوية أو رابط نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري، لهذا وجب علينا التنويه بأن موقع نور بالهوية غير مفعل في الوقت الحالي.

حيث يتم تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط بعد الانتهاء من رصد درجات الطلاب بمراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، وبعد الانتهاء من اعتماد الدرجات للطلاب والطالبات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، سيتم رفع الدرجات عبر نظام نور بالهوية مباشرةً، ومن ثم تفعيل النظام لكي يتمكن أولياء الأمور من دخول موقع نور بالهوية أو بالسجل المدني.

والموقع التوفر حالياً هو نظام نور للنتائج الرئيسي الذي يتم الدخول إليه بتعبئة بيانات المستخدم التالي (noor.moe.gov.sa)، وفي حال نسيان البيانات الشخصية، فالحل هنا هو إعادة ضبط اسم المستخدم أو إعادة تعيين كلمة السر مرة أخرى عن طريق النقر على رابط “هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم؟”، ثم اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

تسجيل نظام نور للروضة 1443

أصدرت وزارة التعليم عام التعميم الإلحاقي بالتعميم الصدار سابقاً لتنظيم التسجيل في رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1443هـ، وتضمن التعميم الجديد أعمار قبول الأطفال في الروضة 1443، الذي يتم تحديده وفق تاريخ ميلاد الطفل بالهجري والميلادي أو السن المحدد للقبول في الروضات.

حيث تم تعديل أعمار القبول للمستوى الثاني والمستوى الثالث بزيادة ثلاث أشهر لإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الأطفال الراغبين في الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال 1443هـ، فمن يرغب في التعرف على سن القبول الجديد بعد التعديل أو تواريخ الميلاد المعدلة من قبل الوزارة.

أو الحصول على رابط نظام نور ولي أمر 1442 الرسمي لاستخراج نتائج الطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي 1442هـ، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني، كما يمكنكم أيضاً التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب من نظام نور للنتائج المركزي.