قروض ميسرة أو تحويل راتب بدون كفيل في تسهيل أون لاين 1442هـ ، تُقدم شركة تسهيل للخدمات المالية لقطاع الأفراد بالمملكة العربية السعودية، تُعد شركة تسهيل من أهم الشركات التي تعمل على توفير حلول تمويلية تلبي احتياجات المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها بصيغة إسلامية، فيستطيع العميل أن يحصل على جميع امتيازات خاصة من خلال تقسيط مبلغ التمويل بأقساط شهرية مجدولة تتناسب مع الراتب الشهري الخاص به، و تتلائم مع الالتزامات المالية له، سواء كان هذا العميل من عاملي القطاع الحكومي أو الخاص.

قروض ميسرة أو تحويل راتب بدون كفيل في تسهيل أون لاين 1442هـ

حددت شركة تسهيل الشركة المتحدة للخدمات المالية، قروض أون لاين مُيسرة سواء بدون كفيل أو تحويل الراتب، لأفراد داخل المملكة العربية السعودية وفق ضوابط وشروط معينة.

أن يكون المُتقدم يعمل لدى جهة معتمدة لشركة تسهيل للخدمات المالية.

ألا تقل مدة الخدمة في العمل عن ثلاثة أشهر للسعوديين، و ستة أشهر للمقيمين على أراضيها.

يجب أن يكون الراتب الشهري للمُتقدم الذي عمره من 21 حتى 25 عامًا لا يقل عن 12 ألف ريال سعودي.

يجب أن لا يقل الراتب الشهري الخاص بالمُتقدم من سن 25 حتى 60 عامًا عن 5000 ريال سعودي.

شروط الحصول على قروض تسهيل أون لاين 1442هـالمستندات المطلوبة لطلب التمويل عبر تسهيل 1442هـ

لابد من توافر بعض الأوراق والمستندات الخاصة بالعميل، للحصول على طلب التمويل من شركة تسهيل للخدمات المالية لقطاع الأفراد بالمملكة العربية السعودية، سواء لعاملي القطاع الحكومي أو الخاص، ويُمكنك معرفة الأوراق والمستندات المطلوبة من خلال مايلي:

ورق الهوية الوطنية للمواطن السعودي و الإقامة لغير السعودي.

كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر خاص بالمُتقدم، للحصول على تمويل شخصي كاش وفوري بدون كفيل.

بيان بالمرتب الشهري للعميل أو بطاقة العمل.

خطوات الحصول على قرض بدون كفيل من تسهيل

فقد وفرت شركة تسهيل للخدمات المالية لقطاع الأفراد بالمملكة الحكومي أو الخاص، خدمة الحصول على التمويل من الشركة عن طريق الخطوات الآتية:

ومن المتاح أيضًا التقديم من خلال الذهاب إلى مقر الشركة بالمملكة لاستكمال طلب التمويل من شركة تسهيل للخدمات المالية.