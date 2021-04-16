موعد نزول التأهيل الشامل أبريل 2021 وخطوات التسجيل في البرنامج

موعد نزول التأهيل الشامل داخل المملكة للمسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق حسب تدرج رواتب الإعانة الشهرية، والذي يكون لأصحاب الأمراض المزمنة الخطيرة والمعاقين وما دون ذلك والذين قاموا بالتسجيل في موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتم قبول طلباتهم بعد تقديم السجل الطبي وما يثبت صحة البيانات المقدمة، كما يقوم المؤهلين بالتطلع لصرف المساعدة المقطوعة في 1442.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
شروط التأهيل الشامل
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد عدد من الشروط في التأهيل الشامل:
- أولها هي الحالات التي يتم قبول المواطن في برنامج التأهيل الشامل للاستفادة من جميع الخدمات المقدمة فيه.
- وثاني شيء هو مدى الإعاقة التي يتعرض لها المواطن لتنطبق عليه شروط الحصول على خدمات البرنامج.
- تقديم السجل الطبي الشامل وتقرير طبي من مستشفى حكومي معتمد في التسجيل.
- يقوم المواطن المسجل بتحديث البيانات الخاصة به في المواعيد التي تقررها الوزارة للتأكد من استمرار الاستحقاق.
|رواتب المصابون بالشلل
|رواتب حالات البتر
|رواتب المعاقين
|
|
|
حسب جدول الإعانات الموجود لهذا البرنامج يتم الصرف الشهري للمؤهلين على النحو التالي:
- يوم الاثنين 26 أبريل 2021 دفعة رمضان.
- في يوم 26 مايو 2021 دفعة شهر شوال.
- في تاريخ 27 يونيو 2021 لشهر ذي القعدة.
- في يوم 26 يوليو 2021 لشهر ذي الحجة.
يتم توفير تقرير طبي شامل للحالة التي يكون عليها المواطنين الراغبين في التسجيل في البرنامج مع أربعة صور حديثة للمسجل بمقال 3 في 4 مع صورة للهوية الوطنية مع الأصل، ومن الهام إرفاق ورقة مختومة من المؤسسة والمنشأة التي يتبع لها المستفيد والتي يتقاضى منها الراتب الشهري.
الوسوم
موعد نزول التأهيل الشامل داخل المملكة للمسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق حسب تدرج رواتب الإعانة الشهرية، والذي يكون لأصحاب الأمراض المزمنة الخطيرة والمعاقين وما دون ذلك والذين قاموا بالتسجيل في موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتم قبول طلباتهم بعد تقديم السجل الطبي وما يثبت صحة البيانات المقدمة، كما يقوم المؤهلين بالتطلع لصرف المساعدة المقطوعة في 1442.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
شروط التأهيل الشامل
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد عدد من الشروط في التأهيل الشامل:
- أولها هي الحالات التي يتم قبول المواطن في برنامج التأهيل الشامل للاستفادة من جميع الخدمات المقدمة فيه.
- وثاني شيء هو مدى الإعاقة التي يتعرض لها المواطن لتنطبق عليه شروط الحصول على خدمات البرنامج.
- تقديم السجل الطبي الشامل وتقرير طبي من مستشفى حكومي معتمد في التسجيل.
- يقوم المواطن المسجل بتحديث البيانات الخاصة به في المواعيد التي تقررها الوزارة للتأكد من استمرار الاستحقاق.
|رواتب المصابون بالشلل
|رواتب حالات البتر
|رواتب المعاقين
|
|
|
حسب جدول الإعانات الموجود لهذا البرنامج يتم الصرف الشهري للمؤهلين على النحو التالي:
- يوم الاثنين 26 أبريل 2021 دفعة رمضان.
- في يوم 26 مايو 2021 دفعة شهر شوال.
- في تاريخ 27 يونيو 2021 لشهر ذي القعدة.
- في يوم 26 يوليو 2021 لشهر ذي الحجة.
يتم توفير تقرير طبي شامل للحالة التي يكون عليها المواطنين الراغبين في التسجيل في البرنامج مع أربعة صور حديثة للمسجل بمقال 3 في 4 مع صورة للهوية الوطنية مع الأصل، ومن الهام إرفاق ورقة مختومة من المؤسسة والمنشأة التي يتبع لها المستفيد والتي يتقاضى منها الراتب الشهري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد نزول التأهيل الشامل أبريل 2021 وخطوات التسجيل في البرنامج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.