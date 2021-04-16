موعد نزول التأهيل الشامل أبريل 2021 وخطوات التسجيل في البرنامج

موعد نزول التأهيل الشامل داخل المملكة للمسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق حسب تدرج رواتب الإعانة الشهرية، والذي يكون لأصحاب الأمراض المزمنة الخطيرة والمعاقين وما دون ذلك والذين قاموا بالتسجيل في موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتم قبول طلباتهم بعد تقديم السجل الطبي وما يثبت صحة البيانات المقدمة، كما يقوم المؤهلين بالتطلع لصرف المساعدة المقطوعة في 1442. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط التأهيل الشامل شروط التأهيل الشامل قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد عدد من الشروط في التأهيل الشامل: أولها هي الحالات التي يتم قبول المواطن في برنامج التأهيل الشامل للاستفادة من جميع الخدمات المقدمة فيه.

وثاني شيء هو مدى الإعاقة التي يتعرض لها المواطن لتنطبق عليه شروط الحصول على خدمات البرنامج.

تقديم السجل الطبي الشامل وتقرير طبي من مستشفى حكومي معتمد في التسجيل.

يقوم المواطن المسجل بتحديث البيانات الخاصة به في المواعيد التي تقررها الوزارة للتأكد من استمرار الاستحقاق. جدول سلم إعانات التأهيل الشامل رواتب المصابون بالشلل رواتب حالات البتر رواتب المعاقين الشلل في الطرف العلوي أو السفلي الأيمن أو الأيسر 10 آلاف ريال سعودي

الشلل الثلاثي أو الشلل الرباعي 14 ألف ريال سعودي.

الشلل الرباعي الكامل 20 ألف ريال سعودي.

شلل التشنج بالأطراف السفلية 10 آلاف ريال سعودي. بتر واحدة من الأطراف العلوية أو الطرفين لعيب خلقي 14 ألف ريال سعودي.

بتر بسبب حادث أو عملية جراحية 10 آلاف ريال سعودي.

قصر في احدى الذراعين 4 آلاف ريال سعودي. ضعف بأحد الأطراف، أو بالأطراف الأربعة 14 ألف ريال سعودي.

التشوهات الخلقية أو التشوهات نتيجة حادث، أو خلع بالمفاصل في الفخذين 10 آلاف ريال سعودي.

اللين في العظام أو الإصابة بأمراض الروماتويد 10 آلاف ريال سعودي. التخلف العقلي المتوسط أو الشديد، والعيب الخلقي قي القلب 10 آلاف ريال سعودي.

الصم والبكم 10 آلاف ريال سعودي.

التوحد والاكتئاب والاضطرابات النفسية والأمراض الجلدية، والتليف في الرئة، وأمراض الصدر 10 آلاف ريال سعودي.

الصرع والأنيميا والإعاقة الذهنية 10 آلاف ريال سعودي,

الإعاقات المتوسطة 14 ألف ريال سعودي. موعد نزول التأهيل الشامل أبريل 2021 جدول سلم إعانات التأهيل الشاملموعد نزول التأهيل الشامل أبريل 2021 حسب جدول الإعانات الموجود لهذا البرنامج يتم الصرف الشهري للمؤهلين على النحو التالي: يوم الاثنين 26 أبريل 2021 دفعة رمضان.

في يوم 26 مايو 2021 دفعة شهر شوال.

في تاريخ 27 يونيو 2021 لشهر ذي القعدة.

في يوم 26 يوليو 2021 لشهر ذي الحجة. الأوراق المطلوبة في برنامج التأهيل الأوراق المطلوبة في برنامج التأهيل يتم توفير تقرير طبي شامل للحالة التي يكون عليها المواطنين الراغبين في التسجيل في البرنامج مع أربعة صور حديثة للمسجل بمقال 3 في 4 مع صورة للهوية الوطنية مع الأصل، ومن الهام إرفاق ورقة مختومة من المؤسسة والمنشأة التي يتبع لها المستفيد والتي يتقاضى منها الراتب الشهري. الوسوم

موعد نزول التأهيل الشامل داخل المملكة للمسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق حسب تدرج رواتب الإعانة الشهرية، والذي يكون لأصحاب الأمراض المزمنة الخطيرة والمعاقين وما دون ذلك والذين قاموا بالتسجيل في موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتم قبول طلباتهم بعد تقديم السجل الطبي وما يثبت صحة البيانات المقدمة، كما يقوم المؤهلين بالتطلع لصرف المساعدة المقطوعة في 1442. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط التأهيل الشامل شروط التأهيل الشامل قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد عدد من الشروط في التأهيل الشامل: أولها هي الحالات التي يتم قبول المواطن في برنامج التأهيل الشامل للاستفادة من جميع الخدمات المقدمة فيه.

وثاني شيء هو مدى الإعاقة التي يتعرض لها المواطن لتنطبق عليه شروط الحصول على خدمات البرنامج.

تقديم السجل الطبي الشامل وتقرير طبي من مستشفى حكومي معتمد في التسجيل.

يقوم المواطن المسجل بتحديث البيانات الخاصة به في المواعيد التي تقررها الوزارة للتأكد من استمرار الاستحقاق. جدول سلم إعانات التأهيل الشامل رواتب المصابون بالشلل رواتب حالات البتر رواتب المعاقين الشلل في الطرف العلوي أو السفلي الأيمن أو الأيسر 10 آلاف ريال سعودي

الشلل الثلاثي أو الشلل الرباعي 14 ألف ريال سعودي.

الشلل الرباعي الكامل 20 ألف ريال سعودي.

شلل التشنج بالأطراف السفلية 10 آلاف ريال سعودي. بتر واحدة من الأطراف العلوية أو الطرفين لعيب خلقي 14 ألف ريال سعودي.

بتر بسبب حادث أو عملية جراحية 10 آلاف ريال سعودي.

قصر في احدى الذراعين 4 آلاف ريال سعودي. ضعف بأحد الأطراف، أو بالأطراف الأربعة 14 ألف ريال سعودي.

التشوهات الخلقية أو التشوهات نتيجة حادث، أو خلع بالمفاصل في الفخذين 10 آلاف ريال سعودي.

اللين في العظام أو الإصابة بأمراض الروماتويد 10 آلاف ريال سعودي. التخلف العقلي المتوسط أو الشديد، والعيب الخلقي قي القلب 10 آلاف ريال سعودي.

الصم والبكم 10 آلاف ريال سعودي.

التوحد والاكتئاب والاضطرابات النفسية والأمراض الجلدية، والتليف في الرئة، وأمراض الصدر 10 آلاف ريال سعودي.

الصرع والأنيميا والإعاقة الذهنية 10 آلاف ريال سعودي,

الإعاقات المتوسطة 14 ألف ريال سعودي. موعد نزول التأهيل الشامل أبريل 2021 جدول سلم إعانات التأهيل الشاملموعد نزول التأهيل الشامل أبريل 2021 حسب جدول الإعانات الموجود لهذا البرنامج يتم الصرف الشهري للمؤهلين على النحو التالي: يوم الاثنين 26 أبريل 2021 دفعة رمضان.

في يوم 26 مايو 2021 دفعة شهر شوال.

في تاريخ 27 يونيو 2021 لشهر ذي القعدة.

في يوم 26 يوليو 2021 لشهر ذي الحجة. الأوراق المطلوبة في برنامج التأهيل الأوراق المطلوبة في برنامج التأهيل يتم توفير تقرير طبي شامل للحالة التي يكون عليها المواطنين الراغبين في التسجيل في البرنامج مع أربعة صور حديثة للمسجل بمقال 3 في 4 مع صورة للهوية الوطنية مع الأصل، ومن الهام إرفاق ورقة مختومة من المؤسسة والمنشأة التي يتبع لها المستفيد والتي يتقاضى منها الراتب الشهري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد نزول التأهيل الشامل أبريل 2021 وخطوات التسجيل في البرنامج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.