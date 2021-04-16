الجزائر تمدد حظر التجول في 9 ولايات

الجزائر تمدد حظر التجول في 9 ولاياتأعلنت الحكومة الجزائرية اليوم الخميس عن تمديد الحجر الصحي في 9 ولايات 15 يوما اعتبارا من غد الجمعة، ضمن التدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وذكر بيان نُشر على موقع رئاسة الوزراء الجزائرية الإلكتروني، أن إجراء الحجر الجزئي المنزلي يمتد من الساعة الـ11 ليلا إلى الـ4 صباحا من اليوم التالي.

وأضاف البيان: إن قرار التمديد سيطبق من غد، ويشمل ولايات باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سيدي بلعباس، ووهران.

وأشار إلى أنه "يمكن أن يتخذ الولاة (المحافظون)، بعد موافقة السلطات الـمختصة، كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما تكييف الـمواقيت، وإقرار أو تعديل أو ضبط حظر جزئي أو كلي يستهدف بلدة أو أكثر، أو مكانا، أو حيا، يشهد بؤرا للعدوى".

ودعت الحكومة الجزائرية في ختام بيانها المواطنين إلى "مواصلة الجهود من أجل الحفاظ على نفس درجة اليقظة في مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا، والاستمرار في الامتثال بدقة لتدابير الوقاية الموصى بها".

ويشار إلى أن الجزائر سجلت حتى الأربعاء 118 ألفا و975 إصابة و 3141 وفاة، مقابل 82 ألفا و929 حالة شفاء، وفقا للأرقام الرسمية.