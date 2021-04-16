التقديم في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية وشروط القبول

بدأ المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية سرب الإعلان عن برنامج القبول في قائد قطار الحرمين. والذي يستمر لمدة سنة ثم ينتهي بالعمل في برنامج رينفي السعودية. أحد الشركات المخصصة لتشغيل قطار الحرمين السريع. ووفقًا لرؤية 2030 الإصلاحية يتم الإعلان عن الوظائف لجميع السعوديين وتدريبهم لنهضة البلاد بأيدي أبنائها بعد تدريبهم وتعليمهم تعليمًا يرتقي بهم لأعلى الدرجات والمراتب العلمية.

شروط القبول في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية سرب

كشف المهندس عبدالعزيز بن الصقير عن شروط القبول في برنامج قائد قطار الحرمين التابع لمعهد سرب كالأتي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة بمجموع تراكمي 70%.

إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى 3.5 أو ما يعادلها

ألا يقل طول المتقدم عن 160 سم ولا يزيد عن 190 سم ويكون لائقًا طبيًا.

ألا يزيد عمر المتقدم عن ثلاثين عام

أن يجتاز المقابلة الشخصية ويحقق معايير القبول.

مدة التدريب عام والتوظيف في مهنة قائد قطار بشركة رينفي بعد اجتياز البرنامج

طريقة التقديم على برنامج سرب

أتاح المعهد السعودي التسجيل للشباب اعتبارًا من الخميس 15 أبريل ويستمر التقديم حتى يوم الأحد 2 مايو ويتاح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني سرب. كما أوضح المهندس عبد العزيز بن الصقير أن البرنامج التدريبي سيبدأ يوم الأحد 6 -6 2021 وتكون مدة التدريب عام كامل. منها ثلاثة أشهر في مقر المعهد وتسعة أشهر في التدريب العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع. حيث تم تخريج 100 قائد عبر برامج سابقة ويعملون اليوم بمواقعهم. وقال أن البرنامج المطروح حاليًا بالمعهد يلبي حاجة السعوديين المؤهلين للعمل بذلك التخصص وذلك بالتزامن مع إعادة تشغيل قطار الحرمين في نهاية شهر مارس المنصرم.

مكافآت الطلاب بمعهد سرب

أفاد المهندس عبد العزيز بن الصقير أن المكافأة التي سوف يتقاضها الطالب نحو 4000 ريال في أثناء فترة التدريب. بجانب تسجيل المتدرب كمشترك في التأمينات الاجتماعية. من اليوم الأول للالتحاق بالمعهد بصفته موظف في فترة التدريب وبعد التخرج يتقاضى راتب يبدأ من ثمانية آلاف ريال ثم العمل مع شركة رينفي المملكة. بجانب تأمين طبي للمتدرب الزوجة والأبناء.