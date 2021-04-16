أخبار اليمن : شهيد بقصف مدفعي سعودي على منبه بصعدة

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شهيد بقصف مدفعي سعودي على منبه بصعدة

استشهد مواطن جراء قصف مدفعي سعودي على قرى حدودية في محافظة صعدة. شهيد بقصف مدفعي سعودي على منبه بصعدةاستشهد مواطن جراء قصف مدفعي سعودي على قرى حدودية في محافظة صعدة. وأفاد مصدر أمني بأن العدو السعودي استهدف بقذائف المدفعية منازل المواطنين في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن، وتضرر ممتلكات المواطنين. وأشار المصدر إلى أن مناطق آهلة بالسكان في مديريتي رازح والظاهر تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي طال ممتلكات المواطنين.

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