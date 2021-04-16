أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ الوهباني

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ الوهباني
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ احمد علي غانم ناصر الوهباني، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.
وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لنجل الفقيد نجيب أحمد الوهباني وإخوانه وباقي أفراد الأسرة وكافة آل الوهباني في هذا المصاب الذي عم ألمه الجميع..
وأشاد بمناقب الفقيد الذي يعد شخصية وطنية اجتماعية ساهمت في حل المشكلات بين أفراد المجتمع .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم قلوب الجميع الصبر والسلوان.
” إنا لله وإنا إليه راجعون “
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