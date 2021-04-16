رابط تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية فقط 1442 بدون رقم سري استعلام نتائج الطلاب والشهادات

رابط تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط والذي يتزايد الاهتمام به مع إعلان النتائج للفصل الثاني 1442، حيث يمكن من خلال نظام نور استخراج الشهادات وكذلك تسجيل الدرجات Noor Results، ومع انتهاء اختبارات نهاية العام للمرحلة الابتدائية، والتي من المقرر الانتهاء منها يوم 10 رمضان، وذلك حسب تقويم الاختبارات النهائية والذي صدر بأمر ملكي، ومن خلال هذا التقرير سنستعرض معكم طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

خطوات استخراج نتائج طلاب نظام نور NoorResults برقم الهوية فقط 1442

طرق الاستعلام عن نتائج نظام نور باسم المستخدم أو رقم الهوية بدون رقم سري

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم السعودية قد أتاحت طريقتين يستخدمهما الطلاب والطالبات للاستعلام عن نتائجهم، وكذلك معرفة أشعار درجات الفصل الدراسي الثاني، واستخراج الشهادات، ويتم ذلك من خلال رابط موقع نظام نور المركزي الرسمي، وأما عن تلك الطريقتين لمعرفة نتائج الطلاب فهما كما يلي:

الطريقة الأولى: الاستعلام عن نتائج الطلاب عن طريق تسجيل الدخول على نظام نور باسم المستخدم وكلمة السر “المرور”، وذلك من حساب الطالب أو من حساب ولي الأمر.

الطريقة الثانية: الاستعلام مباشرة برقم الهوية الوطنية Noor Results بدون كلمة مرور، ويمكن معرفة إشعار درجات الفصل بدون الحاجة لتسجيل الدخول باسم المستخدم أو كلمة المرور.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم بالمملكة تسعى دائما لتطوير أفضل الأنظمة التعليمية العربية، وهو نظام نور، فقد أعلنت الوزارة أنها قامت بعملية تحديث النظام قد مؤخراً، ونوهت الوزارة إلى قيام الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وكذلك جميع منتسبي العملية التعليمية بتحديث بيناتهم على النظام، وذلك حتى يتمكنوا من استخدام التحديثات الجديدة التي تم تفعليها على النظام مع بداية الفصل الدراسي الحالي، وذلك في إطار خطة الحكومة السعودية في الاعتماد بشكل كامل على منظومة تعليم إلكترونية.

تحديث نظام نور الجديد 1442

وشملت التحديثات على نظام نور التعليمي تحديث البيانات للربط نظام نور مع منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بُعد، وتحديث رقم الهاتف الجوال ليتم إرسال رسالة تفعيل المنصات التعليمية المعتمدة، وذلك لسهولة الدخول على تلك المنصات، والاستفادة بما تقدمه من خدمات.

موعد نهاية الاختبارات النهائية الفصل الثاني 1442

تنتهي اختبارات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال: بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 10 رمضان 1442.

بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 10 رمضان 1442. تنتهي اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية: بنهاية دوام يوم الخميس 17 رمضان 1442.

بنهاية دوام يوم الخميس 17 رمضان 1442. تنتهي اختبارات مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني: تنتهي قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وبذلك نكون قد قدمنا لأبناؤنا الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم نظام نور برقم الهوية الوطنية، وذلك للاستعلام عن نتائج الطلاب، كما قدمنا موعد نهاية الاختبارات بجميع المراحل التعليمية بالمملكة، وكيفية استخراج الشهادات وإشعار درجات الفصل.