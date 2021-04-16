أخبار حالة الطقس في السعودية الآن ليوم الجمعة 4-9-1442 توقعات الطقس ودرجات الحرارة

أخبار حالة الطقس في السعودية ، ما زلنا نتابع معكم أهم وأخر الأخبار عن حالة الطقس في السعودية اليوم والآن حيث نرصد لكم متابعة مستمرة فيما يخص أخبار الطقس تبوك, مكة, المدينة, الرياض, مكة توقعات حالة الطقس جدة, الدمام, أبها, بريده, حائل, توقعات الطقس اليوم في السعودية الجمعة 4-9-1442، 16-4-2021 فهناك الكثير من المواطنين يتابعون أول بأول أهم الأخبار والتفاصيل عن الطقس الآن في السعودية ، لذلك نختص في هذا التقرير رصد وتقديم توقعات الطقس اليوم الجمعة 16-4-2021 في السعودية طقس اليوم عرعر, الباحة, جازان، وباقي مناطق المملكة العربية السعودية.

حالة الطقس في السعودية

حالة الطقس في السعودية الجمعة ، من خلال ما تم رصده ومتابعته فقد توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية عن تقرير يوم الجمعة الموافق 4-9-1442 هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ونشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وبعض الأجزاء في أنحاء حائل، والقصيم، والرياض.

وجدير بالذكر أن الخليج العربي أجمع يشهد حالة رياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع في الموج بمقدار من متر إلى مترين، وحالته متوسط الموج.

توقعات حالة الطقس في السعودية الآن

نوافيكم أدناه بتوقع حالة الطقس في السعودية الآن ودرجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من مناطق المملكة، حيث تجدون حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في السعودية، والت جاءت كالتالي كما رصدها المركز الوطني للأرصاد في المملكة:



تلك كانت توقعات حالة الطقس في السعودية الآن ليوم الجمعة 4-9-1442 ، وسوف نتابع معكم أول بأول ما سيتم الكشف والإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة فيما يخص حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة، تابعوا معنا عبر هذه الصفحة.